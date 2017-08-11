Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 37 жителям Верхневолжья. На мероприятии присутствовали председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, руководители территориальных управлений федеральных органов власти, областных ведомств, почетные граждане Тверской области.

Игорь Руденя поздравил участников церемонии с Днем Государственного флага Российской Федерации.

«Как и много веков назад, наш флаг объединяет всех, кому дорога российская земля. Поэтому у сегодняшнего праздника есть не только общенациональное, но и личное измерение. Примером тому служат биографии награждаемых. Каждый из вас – это уникальный, талантливый, целеустремленный человек, который добился высоких результатов в труде», – подчеркнул Губернатор.

Государственная награда Российской Федерации – Медаль Суворова – вручена Вадиму Кочеткову, полковнику, начальнику научно-исследовательского управления Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Министерства обороны РФ.

Высшей региональной награды – Почетного знака Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» – удостоены генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков и член Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности РФ по Тверской области, генерал-майор в отставке Геннадий Виноградов.

Игорь Руденя вручил Нагрудный знак Губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» представителям сферы высшего образования региона: ректору Тверского государственного технического университета Андрею Твардовскому, декану физико-технического факультета Тверского государственного университета Борису Педько и заведующему кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации Тверской государственной сельскохозяйственной академии Алексею Романову.

Кроме того, 31 жителю Верхневолжья присвоены звания почетных работников в сферах здравоохранения, культуры и искусства, науки и образования, промышленности, сельского хозяйства, социальной защиты населения, строительства, торговли и услуг, транспортной отрасли, физкультуры, спорта и туризма, экономики.

Пресс-служба Правительства Тверской области.