В Тверской области ведется сбор урожая

На полях Тверской области началась уборка сельскохозяйственных культур. Зерновые убраны на площади 698 га, валовой сбор составляет 2708 тонн. Картофель собран на 73 га, валовой сбор – 536 тонн, овощи убраны на территории 240 га, валовой сбор – 2912 тонн. Лен вытереблен на площади 100 га.

В настоящее время растениеводы Тверской области проводят комплекс сезонных полевых работ, включающий уход за посевами сельскохозяйственных культур, а также заготовку грубых и сочных кормов для животноводства.

По состоянию на 21 августа текущего года травы скошены на площади 115,4 тыс. га, заготовлено 151 тыс. тонн сена, 115,2 тыс. тонн сенажа, 149,4 тыс. тонн силосной массы, грубых и сочных кормов (с учетом остатков прошлого года) – 16,7 центнеров кормовых единиц на условную голову скота, что составляет 90 % от запланированного показателя.

В 2017 году предстоит провести скос трав на площади 169 тыс. га. С имеющихся в хозяйствах площадей планируется заготовить 197,4 тыс. тонн сена, 139,4 тыс. тонн сенажа, 221,5 тыс. тонн силосной массы.

О ситуации в агропромышленном комплексе региона шла речь на рабочей встрече Губернатора Игоря Рудени с Президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. Глава региона отметил, что в текущем году общий объем федеральной поддержки, предусмотренной для сельского хозяйства Тверской области, значительно увеличился и в целом составил более 2,5 млрд рублей.

За первое полугодие 2017 года 202 предприятиям агропромышленного комплекса оказана государственная поддержка из регионального бюджета. Основные направления финансирования – растениеводство, элитное семеноводство, племенное животноводство, производство молока, возмещение затрат по производству льна, субсидии на приобретение машиностроительной продукции и оборудования и другие.



Пресс-служба Правительства Тверской области