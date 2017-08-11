Школьники Тверской области примут участие в финале фестиваля ГТО в «Артеке»

12 школьников Тверской области представят Верхневолжье в финале летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соревнования будут проходить с 18 октября по 8 ноября в международном детском центре «Артек» в Крыму.

«Развитие физкультуры и спорта — приоритет Правительства региона. Спорт – это здоровье, а здоровое население — это здоровая экономика», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В главном национальном старте выступят сборные команды юношей и девушек 11 – 12 и 13 – 15 лет из всех регионов России. В состав команд войдут обладатели золотых знаков отличия ГТО, победители и призеры региональных фестивалей ВФСК ГТО.

Право представлять Тверскую область в «Артеке» в возрастной группе 13 – 15 лет получили Никита Галушкин (СОШ № 5 имени Л.Н. Гумилева г. Бежецк), Алексей Рыбкин (СОШ № 1 ЗАТО Озерный), Екатерина Митина (Славнинская СОШ Торжокского района), Анна Комарова (СШ № 11 г. Кимры), запасные – Эдуард Окороков (СОШ № 2 ЗАТО Озерный), Мария Юдина (Весьегонская СОШ).

В возрастной категории 11 – 12 лет за звание лучших будут бороться Максим Кулев (гимназия № 12 г. Тверь), Максим Кулик, Анна Шанина и Екатерина Ермошина (Весьгонская СОШ), запасные – Наталья Кокушонкова (СОШ № 8 г. Конаково), Таисия Бородина (СОШ № 3 г. Конаково).

Участникам финала фестиваля предстоит не только выполнить тесты ГТО, но и проявить себя в эстафете и соревнованиях по самозащите без оружия. В конкурсную программу также войдут творческие состязания на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди сверстников, на лучшую спортивную агитбригаду по теме «Займись спортом! Участвуй в ГТО!» и конкурс на определение лучшего юного спортивного журналиста.

Тверская область – активный участник движения ГТО. В начале этого года регион вышел в лидеры Центрального федерального округа по результатам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Кроме того, по успехам в реализации данной программы регион занял четвертое место в рейтинге субъектов, составленном Общественной палатой РФ.



Пресс-служба Правительства Тверской области