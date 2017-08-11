Журналисты ЦФО договорились на фестивале «Территория хороших новостей» о сотрудничестве в информационной сфере

Телерадиокомпании Центральной России наладят сотрудничество в информационной сфере с Общественным телевидением России. Такая договоренность достигнута на XX фестивале «Территория хороших новостей», который прошел 18-19 августа в Верхневолжье.

О необходимости активного освещения со стороны с редств массовой информации региональных и федеральных проектов говорили почетные гости мероприятия – Полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

XX фестиваль «Территория хороших новостей» объединил около 150 представителей 39 телерадиокомпаний из 11 регионов ЦФО, а также из Самарской и Вологодской областей. Ключевой темой форума стала роль гражданской активности в социально-экономическом развитии регионов.

На фестивале подведены итоги творческого конкурса теле- и радиопрограмм.Всего было представлено 65 работ. Объявлены победители в номинациях «Программа «Новости», «Лучший тележурналист», «Лучший ведущий телевизионной программы», «Лучшая радиопрограмма «Новости».

Кроме того, на «Территории хороших новостей» вручен специальный приз Губернатора Тверской области и специальный приз Полномочного представителяПрезидента РФ в ЦФО.

По итогам форума председатель комиссии по коммуникациям и информационному взаимодействию Общественной палаты ЦФО Александр Школьник пригласил участников фестиваля посетить Музей Победы, руководителем которого он является.

19 августа участники «Территории хороших новостей» посетили фестиваль карельской культуры «Калитка», который прошел в Лихославльском районе. Журналисты также установили в городском саду Твери новый арт-объект – Дерево дружбы телерадиокомпаний ЦФО.

Справочно: Фестиваль региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей» проходит в Тверской области с 1998 года. Его учредителями являются региональное Правительство, аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье». За два десятилетия фестиваль стал центром общения руководителей и журналистов телерадиокомпаний ЦФО, школой повышения профессионализма и качества работы.