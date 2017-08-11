В Тверской области продолжается ремонт автодороги «Москва – Рига» – Глазомичи»

В Тверской области идут ремонтные работы на дороге от федеральной трассы М-9 «Балтия» до деревни Глазомичи Западнодвинского района. Приведение участка в порядок началось в 2016 году в рамках соглашения между Правительствами региона и Москвы. Тогда была отремонтирована часть объекта — участок в 4 км от трассы «Москва – Рига» до посёлка Старая Торопа.

В 2017-м работы продолжаются за счёт регионального бюджета от Старой Торопы до деревни Антоново, включая мост через реку Торопа. По завершении ремонта в эксплуатацию будет введено более 3 км дороги. Стоимость работ — порядка 72 млн рублей.

«В этом году мы привлекли достаточно серьёзные деньги на дорожную отрасль, наша задача — чтобы они были конвертированы в километры дорог, которые соответствуют требованиям федерального и регионального стандартов. Необходимо дополнительно усилить контроль по реализуемым объектам, качеству, соблюдению технологий и скорости проводимых работ», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Подрядчику предстоит заменить водопропускные трубы, уложить новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесена разметка. В настоящее время на объекте уже завершены подготовительные работы, ведется переустройство водопропускных труб.

Автодорога «Москва – Рига» – Глазомичи» соединяет несколько сельских поселений, расположенных в юго-западной части Тверской области, с федеральной трассой М-9. На необходимость приведения объекта в нормативное состояние обращали внимание местные жители.

Всего в текущем году на территории Верхневолжья планируется отремонтировать более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. Бюджет Дорожного фонда Тверской области составил более 8 млрд рублей. Объём финансирования из регионального бюджета увеличен почти на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.