Студенты Твери и Германии обменяются знаниями в области инженерных наук

21 и 22 августа в Тверском государственном техническом университете в рамках российско-германского обмена будет проходить международный научно-технический фестиваль «Молодые инженеры 2017». В нем примут участие студенты ТвГТУ, ТвГУ, технического университета германского города Нюрнберг.

«Правительство Тверской области считает развитие промышленности, строительства, дорожного хозяйства приоритетными направлениями в экономике региона. Для развития этих отраслей нужны молодые грамотные профессионалы, в том числе высококвалифицированные инженеры», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Тематика фестиваля приурочена к Году экологии в России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным. Мероприятие направлено на повышение общей культуры проектной, исследовательской и конструкторской деятельности, развитие международного опыта применения современных технологий в инжиниринговой практике.

Фестиваль проходит на площадке центра инжиниринга и промышленного дизайна «Технополис». Участники продемонстрируют свои знания в области робототехники, лазерных технологий, конструирования и промышленного дизайна.

В течение двух дней команды, сформированные по разным направлениям (инженер-конструктор, инженер-программист, промышленный дизайнер, инженер-электроник), должны будут разработать проект в соответствии с техническим заданием, изготовить опытный образец и обосновать экономическую целесообразность его производства.

В заключительный день состоится очная защита проектов. В состав комиссии войдут специалисты из Германии, представители реального сектора экономики Твери и преподаватели университета.

Данный международный проект позволит установить новые дружеские отношения в научной среде, будет способствовать развитию сотрудничества между молодежью, вузами и промышленными предприятиями России и Германии.

Пресс-служба Правительства Тверской области.