Директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Владимир Свеженец посетил ПО «Дмитрогорское»

Директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Свеженец, а также министр сельского хозяйства Тверской области Павел Мигулёв 18 августа посетили предприятия Группы компаний «АгроПромкомплектация», расположенные в Конаковском районе Тверской области.

Генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков представил высоким гостям животноводческие молочные комплексы КРС в д. Ручьи и с. Верханово, а также новейший по оснащённости и автоматизации Дмитрогорский молочный завод. Особое внимание руководители профильных министерств сельского хозяйства обратили на благоприятный социальный климат в районе присутствия предприятий Группы компаний, в частности, в с. Дмитрова Гора.