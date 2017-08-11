СТЕРЛЯДЬ ПОЛУЧАЕТ ПРОПИСКУ

В четверг, 10 августа, Конаковский район посетил губернатор Тверской области Игорь РУДЕНЯ. Основная цель поездки – Конаковский завод по осетроводству ФГБНУ «ВНИИПРХ» или, как мы все его привыкли называть, живорыбный завод. На предприятии не так давно запущена вторая очередь по воспроизводству мальков стерляди, к визиту губернатора был приурочен торжественный запуск новой линии.

Игорь РУДЕНЯ приехал на завод вместе с заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации и руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей ШЕСТАКОВЫМ. На предприятии их встречали глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, директор ФГБНУ «ВНИИПРХ» Николай Васильевич Кулик и другие официальные лица.

В программе посещения – осмотр производственных мощностей, освящение нового цеха, которое произвел Благочинный Конаковского района протоиерей Валерий ИЛЬИН и показательный выпуск в воды Иваньковского водохранилища нескольких тысяч мальков стерляди. В цехе будут производить малька и молодь осетровых рыб - это основное направление работы завода. Заявленная мощность - до 1,2 миллионов мальков в год и до 20 тонн рыбопосадочного материала. Инвестиции в проект составили более 135 миллионов рублей.

Реконструкция и модернизация завода велись в рамках федеральной целевой программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. В дальнейшем запланирован капремонт старого рыбоводного корпуса. По окончании экскурсии состоялось рабочее совещание по теме рыболовства и рыбоводства, которое прошло в зале заседаний администрации Конаковского района. После осмотра завода Игорь РУДЕНЯ сказал:

- Сегодня предприятие является высокотехнологичным полноценным производственным блоком, который позволяет осуществлять зарыбление не только Тверской области, но и соседних регионов Волго-Окского бассейна. В процессе развития туристической привлекательности и экономики Верхневолжья зарыбление водоёмов носит комплексный характер. Планируем проводить его не только на Иваньковском водохранилище, но и на других водоёмах Тверской области.

По мнению губернатора, наряду с сохранением водного биоразнообразия и увеличением водно-биологических ресурсов важно обеспечить эффективную рыбоохрану. В настоящее время рыбоводческие хозяйства и предприятия могут воспользоваться федеральными субсидиями на возмещение процентных ставок по инвестиционным проектам и краткосрочным кредитам. В этом году впервые за 5 лет субсидии рыбоводческим хозяйствам предоставлены и из бюджета Тверской области. Со следующего года эта мера поддержки будет расширена.

Озвучил свое мнение и глава Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ:

- У Тверской области огромный потенциал в сфере аквакультуры. Это наличие большого водного фонда, возможность строительства закрытых помещений для производства рыбы, близость больших центров потребления - Москвы и Санкт-Петербурга. Поддержку в рамках госпрограммы будем оказывать и в дальнейшем.

РЫБЫ БУДЕТ МНОГО

Конаковский завод осетроводства был пущен в эксплуатацию осенью 1973 года. Завод является первым в стране рыбоводческим предприятием индустриального типа. Здесь была разработана полноцикловая технология содержания осетровых, получения мальков и производства товарной рыбы. В настоящее время на заводе выращивают малька для товарных хозяйств и искусственного зарыбления: осетра, стерляди, бестеры и других видов осетровых, в том числе редких. Накопленный предприятием опыт широко применяется в России и за рубежом. Про предприятие это в свое время «Заря» много и интересно писала. Частым героем наших публикаций становилась Надежда КОЗОВКОВА, главный рыбовод предприятия. Разумеется, наш корреспондент не мог упустить возможности пообщаться с конаковским ветераном рыбоводства, лауреатом премии правительства в области осетроводства, который трудится на предприятии практически с самого начала:

- Нашему заводу уже 44 года и, конечно, с тех пор много воды утекло – и в прямом и в переносном смысле этих слов. Старые стены стоят, советское оборудование работает, мы стараемся все это поддерживать в рабочем состоянии. Но все ветшает, а главное – требует больших средств на поддержание. Построенный по последнему слову техники новый цех в этом смысле – огромный прорыв вперед. Да и нам - всем тем, кто начинал это дело, уже скоро пора на покой, на наше место пришли молодые специалисты-рыбоводы и им в дальнейшем осваивать это новое производство…

Думается, что новые мощности осетрового завода, как теперь называют наш живорыбный, - это то, о чем долгие годы мечтали все его сотрудники. Включая и предыдущего директора Николая Рацука, друга нашей газеты, с которым не один час был проведен на предприятии за размышлениями о туманном будущем завода, который еще лет 5-10 назад испытывал серьезные трудности. Жаль, что Николай Николаевич не дожил до этого…

ЗАВОД МЕЧТЫ

Новый завод, конечно, впечатляет. И это отметили все гости, включая и губернатора Игоря РУДЕНЮ. Во-первых, здесь гораздо светлее. Во-вторых, как нам сказали, энергосберегающие технологии, которые применены на новых мощностях, что называется, в полный рост, позволяют существенно снизить себестоимость готовых мальков. Водяные насосы потребляли огромное количество электроэнергии, и счета за нее приходили миллионные. Нынешние насосы потребляют в разы меньше электричества. В-третьих, здесь все сделано «по уму»: одни желобки на полу у резервуаров, которые отводят излишнюю воду, не давая поскользнуться, чего стоят!

В главном цехе – десятки ванн со стерляжьей мелочью, прекрасно чувствующей себя в проточной воде и регулярно вскармливаемой. В соседнем уже плавают особи побольше – на вырост. А в отдельных апартаментах живет маточное стадо – огромные рыбины длиной в полтора-два метра. Во время осмотра этого «рыбьего нуклеуса» одна из «осетровых мам» выразила свое дружелюбие гостям, взмахнув хвостом. В итоге досталось всем – и журналистам, и замминистру с губернатором.

Приняв освещающие процедуры, высокие гости пошли к берегу Волги, благо завод стоит буквально в паре десятков метров от уреза воды. Тут уже все было готово для того, чтобы выпустить в воды Московского моря несколько десятков подросших стерлядок и пять тысяч мальков, которые содержались в современнейшей машине-цистерне. По рыбинке в воду выпустили все: и Игорь РУДЕНЯ, и Илья ШЕСТАКОВ, и Людмила КОЗЛОВА с Олегом ЛОБАНОВСКИМ… Ну а потом по специальному гибкому рукаву-желобу прямо из машины-цистерны в воду бурным потоком устремились мальки. Конечно, большая часть их, так или иначе, не доживет до взрослых лет. Это нормальные потери в дикой, природоестественной среде. Но те, что выживут, составят основное богатство нашего Верхневолжья.

ВЫЙДЕТ НОВАЯ ПРОГРАММА

Между тем, запуск новых производственных мощностей найдет свое закономерное продолжение в новой же программе Росрыболовства по зарыблению водоемов Тверской области. По словам его главы Илья ШЕСТАКОВА, она будет разработана в течение двух месяцев. Соответствующее поручение было дано на совещании по развитию рыбохозяйственного комплекса региона, которое провел в г.Конаково губернатор Игорь РУДЕНЯ.

- Учитывая внимание, которое губернатор уделяет вопросам развития рыбного хозяйства, аквакультуры, сохранения запасов, нам нужно не отставать. Надо рассчитать по приемным емкостям и посмотреть, какие объекты будут востребованы для зарыбления. Думаю, за два месяца мы в состоянии сделать программу, - отметил Илья ШЕСТАКОВ.

Губернатор подчеркнул значимость развития в Тверской области товарной аквакультуры, чтобы на территории региона перерабатывали рыбу собственного производства:

- Предлагаю составить совместный план с Росрыболовством, Росрыбнадзором для синхронизации наших действий по рыборазведению, увеличению производства аквакультуры. Будем замещать импортную продукцию на нашем рынке.

СБЕРЕЧЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ

Мало вырастить и выпустить рыбу в Волгу. Наде ее еще и сохранить. Ни для кого не секрет, что браконьеров у нас хватает. Все видят, сколько рыбы продается по обочинам дорог, на стихийных рынках и так далее. Второй проблемой такой торговли является то, что если рыба не выловлена в наших реках и озерах браконьерскими способом, то она, скорее всего, приехала к нам из других мест, чаще всего из Китая. Своей волжской рыбки еще надо поискать… Что же будет делаться для того, чтобы отрегулировать ситуацию с незаконной добычей природных ресурсов?

В Тверской области планируется привлекать силы и средства регионального подразделения МЧС России при проведении рейдов по охране водных биологических ресурсов. Такое предложение озвучил губернатор Игорь РУДЕНЯ в ходе совещания по развитию рыбохозяйственного комплекса региона, в котором принял участие глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Он отметил, что в Тверской области уже усилен состав инспекторов рыбоохраны, и дал поручение увеличить количество рейдов на Селигере и других озерах Волговерховья. Кроме того, глава Росрыболовства обратил внимание на необходимость более активной пропаганды бережного отношения к природным ресурсам.

Такая работа, по мнению Ильи ШЕСТАКОВА, должна начинаться со школьной скамьи.

По информации Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, за первое полугодие 2017 года в Тверской области проведено 877 рыбоохранных рейдов. Выявлено более тысячи нарушений природоохранного законодательства РФ, составлено 925 протоколов об административных правонарушениях. Основная часть касается несоблюдения правил рыболовства. Совместно с правоохранительными органами проведено более 40 рейдов. У нарушителей изъято более 1800 сетей, 24 транспортных средства, более 600 кг. водных биологических ресурсов.

Кроме того, Верхневолжье выступит с законодательной инициативой по наделению сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам функциями по рыбоохране. «Госинспекция по маломерным судам обладает материально-технической базой и офисами на берегах водоёмов, сотрудники аттестованы. Если удастся совместить возможности ГИМС и рыбоохраны, это будет синергия, дополнительное усиление для выполнения полномочий по охране водных биологических ресурсов», — отметил Игорь РУДЕНЯ.

Иными словами, теперь сотрудники ГИМС, обнаружив факт браконьерства, не будут передавать информацию рыбнадзору и терять время, а могут сами задержать и «оформить» нарушителей. Отныне ловить рыбку на продажу станет еще сложнее.