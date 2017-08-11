ЗА ТРИСТА ВЕРСТ С ПИРОГАМИ,

или Как смелые женщины из Конаковского района поехали покорять фестиваль «Селигерский рыбник» в Осташкове.

Рыбник - это пирог. С рыбой. Это пока все, что нужно для начала знать.

Далее преамбула: в Тверской области есть два крупнейших водоема центральной части России. Это озеро Селигер в Осташковском районе и Московское море в Конаковском. И там и там водится рыба. Но фестиваль «Селигерский рыбник», посвященный рыбе, проводят только на Селигере. Это не совсем правильно. Поэтому, что нужно сделать? Правильно - провести и у нас подобный праздник. А чтобы все получилось, надо посмотреть, как это делают другие.

С этой целью была собрана команда бесстрашных женщин - сотрудниц администрации Конаковского района - и им была поставлена задача: напечь пирогов с рыбой, поехать в Осташков, принять участие в фестивале и по возможности победить. А главное – все посмотреть, запомнить и на ус намотать (хотя у женщин усов не бывает).

Ранним воскресным утром юркий микроавтобус с символикой Конаковского района на борту взял курс на Осташков, который расположен на другом краю Тверской губернии, аж за 300 километров от нас. Дорога сначала была хорошей, а после Твери – не очень хорошей. И чем ближе к Селигеру, тем трясло сильнее. Однако на въезде в Осташков появился новенький асфальт. Нам потом сказали, что это только на главных улицах, но все равно было приятно, да и до городского парка на берегу Волги его хватило. Парк назывался «Набережный сад» и, несмотря на некоторую запущенность, производил приятное впечатление своей тенистостью, ненавязчивыми асфальтовыми тротуарами и близостью Селигера, ласково бьющего волною в приземистый берег.

Как обещали устроители, в программе были конкурсы и мастер-классы, выступления артистов и ярмарочная торговля. Детвору радовали аттракционы, взрослых – слабоалкогольные напитки, гурманов и кулинаров – мастер-классы, а осташковских тетушек бальзаковского возраста – предвкушение скорого праздника живота: ведь после оценки жюри всех пирогов, вкусные экспонаты по традиции отдавались на съедение. Бесплатно. Поэтому народа на фестивале было - яблоку негде упасть.

Ярмарочные ряды лишь отдаленно соответствовали рыбной тематике. Рыба если и была – то в виде брелоков, значков и прочих несъедобностей. Запомнились также майки с рыбацкой тематикой – броские и нарядные. Были молочные продукты, много меда (шел Медовый Спас), огромное количество выпечки и тьма сувенирной продукции. Сувениры брали слабо, а вот выпечка, несмотря на шансы бесплатно съесть кусок рыбника, расходилась неплохо. Травяные сборы и иван-чай тоже были, куда ж без них.

В глубине сада, ближе к воде, полевая кухня разливала что-то, по слухам - уху бесплатно, но подобраться к точке розлива не представлялось возможным из-за большого числа желающих ее поесть. Также из съедобных рыбопродуктов были обнаружены вяленые лещи и плотвицы. Недорого, по 20-30 рублей. Ими скромно торговал недалеко от входа мужчина с маленьким мальчиком. Судя по тому, что вскоре они ушли, сушеная рыба пользовалась спросом, ее всю разобрали. Как говорится, на безрыбье и вобла – угорь.

Но вернемся к нашим отважным конаковским женщинам. Они заняли свое место за длиннющим столом вместе с другими соискателями призов за лучший пирог. Стол отделялся от народа такими же длинными скамьями, вплотную к которым, хищно поблескивая глазами, с кошелками наготове, плотной стеной стояли осташковские тетушки, вожделеющие пирогов.

От Конаковского района вниманию жюри были представлены красиво оформленные в виде рыбин пироги, изготовленные кулинарами «ДОМОкафе» (категория «Профессионалы») и Оксаной Ериной (категория «Любители»). Тут же для обозначения места происхождения развевался флаг Конаковского района и стоял талисман – юная девушка в народной одежде, разрисованной видами Городенской церкви.

В составе жюри, которое оценивало вкусовые качества и внешний вид рыбников, председатель Ассоциации туризма Тверской области и депутат Законодательного собрания региона Ирина ШЕРЕМЕТКЕР; бренд-шеф, историк и практик традиционной русской кухни Максим СЫРНИКОВ; шеф-повар ресторана «Матрешка» и ведущий рубрики программы «Фазенда» Влад ПИСКУНОВ; шеф-повар ресторана «Гусятникофф» Антон ПРОКОФЬЕВ; исследователь русской кухни Максим МАРУСЕНКОВ и шеф-повар «Конаково Ривер Клаб» Сергей СОТНИКОВ. Они шли вдоль столов, пробовали пироги, а Ирина Шереметкер еще и фотографировала их, видимо, для истории. В спины жюри тоскливыми взглядами смотрели тетушки, которые завидовали, что кто-то кушает пироги раньше, чем они. Но завидовать не стоило, ведь это очень трудно - быть жюри. Надо же попробовать все без исключения пироги (а было их штук 30, не меньше) и как-то определить из всей этой вкуснятины лучшее! Тут надо быть большим экспертом в области гастрономических наук.

Между тем оценщики добрались и до конаковских рыбников. Конечно, наши пироги были очень вкусны. И мы приготовили для жюри частушки! Клянемся, никто больше так не подавал свои кулинарные шедевры! Частушки были примерно такие:

Конаковские девчонки испекли вам пироги!

Не с малиной, не с сгущенкой, а из семги и трески!

Или:

Я была в Осташкове на рыбном фестивале,

Конаковский пирожок – лучший! Вы не знали?

Частушки оценщикам понравились. Пироги тоже. Но конкуренция была велика. Рядом с нашими девчонками стояли монахини из местного женского монастыря. И они к своим монастырским пирогам подавали еще и клюквенный морс! С морсом однозначно было вкуснее, чем с частушками…

Ну а потом, опробовав все испеченное, члены жюри уединились на брега Селигера, чтобы под сенью ивняка принять единственно верное решение. А устроители фестиваля дали отмашку – налетай! И осташковские тетушки вперемешку с детьми и некоторыми особо отважными мужичками пошли в бой. Со стороны это выглядело так: как только на вытянутых руках выставлялся пирог, к нему со всех сторон, как селигерские чайки, слетались народные дегустаторы и через пару минут поднос был пуст. Поклевали они и конаковские пироги, остались довольны.

Если честно, то призовых мест на фестивале мы не заняли. Совсем. Хотя диплом участника получили. Все-таки, чтобы победить на таком конкурсе, нужен опыт. А у нас «первый блин». Но он вышел не комом! Хотя поджаристости ему еще надо в будущем поднабрать. Главное – стратегическая задача была выполнена. Мы побывали на широко распиаренном «Селигерском рыбнике» (который, кстати, проходил в осташковском районе уже в третий раз) и поняли, что и как нужно делать.

Глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, тоже приехал посмотреть на фестиваль и пообщаться с организаторами. Своими впечатлениями он поделился с «Зарей»:

- Побывать на таком фестивале крайне полезно. Мы посмотрели, как к нему готовятся другие, как организаторы проводят кулинарные поединки, как организованы торговля и сопутствующие мероприятия, кого приглашают на фестиваль и каких итогов от всего этого ожидают. И плюсы, и минусы со стороны видно хорошо. В свете тренда на развитие туризма в Тверской области, обозначенного губернатором Игорем РУДЕНЕЙ, такие фестивали - это центры привлечения событийного гастрономического туризма. Возможно у Осташкова и больше опыта, как у туристического места, десятки лет сюда приезжают туристы со всех краев страны и из-за рубежа. Но у Конаковского района, я считаю, потенциал не меньше. Поэтому опыт участия нашей команды в фестивале «Селигерский рыбник» нам пригодится. Думаю, что уже на следующий год что-то подобное мы проведем и в Конаковском районе. И я думаю, что сделаем лучше.

Кирилл НОВИКОВ.