Участники фестиваля «Территория хороших новостей» создали Дерево дружбы в городском саду Твери

Участники юбилейного XX фестиваля региональных телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей» создали Дерево дружбы. Арт-объект открыт сегодня, 18 августа, в городском саду Твери.

Дерево дружбы регионов ЦФО теле- и радиожурналисты украсили фигурками птиц как символа хороших новостей. Его создание стало традиционным «добрым делом», которое ежегодно является неотъемлемой частью журналистского форума.

Главная тема фестиваля в этом году – гражданская активность населения. Этому вопросу была посвящена дискуссионная площадка, в которой приняли участиеГубернатор Тверской области Игорь Руденя и Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов.

Справочно: XX юбилейный фестиваль «Территория хороших новостей» объединил представителей 39 телерадиокомпаний из 11 регионов ЦФО, а также из Самары и Вологды.

Фестиваль региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей» проходит в Тверской области с 1998 года. Его учредителями выступают региональное Правительство, аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье».

Основные задачи мероприятия – обмен опытом специалистов телерадиокомпаний Тверской области и коллег из ЦФО по освещению актуальных вопросов всероссийской повестки, реализации региональных и федеральных проектов, повышение профессионального мастерства теле- и радиожурналистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.