На фестивале «Территория хороших новостей» в Тверской области обсудили участие граждан в развитии городов и районов

Средствам массовой информации нужно активней освещать региональные проекты, гражданские инициативы, больше внимания уделять позитивным новости. Об этом шла речь на дискуссионной площадке «Активные граждане: участие в развитии территорий» XX фестиваля региональных телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей», который проходит в Тверской области 18-19 августа. В обсуждении приняли участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Стратегические инициативы Президента России Владимира Владимировича Путина касаются реальных дел в субъектах страны. Если анализировать их реализацию в Тверской области, то это действительно полезные дела, которые касаются всех граждан – строительство школ, детских садов, спортивных площадок. Средства массовой информации должны рассказывать о них людям», – считает Александр Беглов.

Полпред Президента в РФ отметил, что сейчас активно идет благоустройство Твери, ремонт дорог города. Это движение вперед, подчеркнул Александр Беглов.

«Наша задача – формировать позитивные новости, ваша задача – их освещать, – обратился к журналистам Игорь Руденя. – Помимо дорог, в Тверской области ведется благоустройство дворов. Это также инициатива нашего Президента. На эти цели выделен большой объем федеральных средств, мы обеспечили софинансирование проекта. Важно, чтобы жители активно участвовали в этой работе, был налажен общественный контроль. И это тоже одна из задач СМИ».

На дискуссионной площадке прозвучало немало примеров активного участия журналистов в освещении и поддержке социально значимых тем.

Секретарь Союза журналистов России, режиссер, продюсер и сценарист Ашот Джазоян представил проект «Я живу в России» – это серия короткометражных фильмов о простых людях, которые на протяжении многих лет трудятся на родной земле.

СМИ Тверской области активно освещают тему ответственного родительства. Телеканал «Форвард-ТВ» из Вышнего Волочка Тверской области отмечен специальной наградой от аппарата Полпреда Президента РФ в Центральном федеральном округе «ЦФО – территория добра» за сюжет о многодетной семье Колбиных, воспитывающих 12 детей.

На дискуссионной площадке прозвучали примеры и активного участия жителей Тверской области в социально значимых проектах. Член Общественной палаты Твери, председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Кристалл» Светлана Козлова рассказала о проектах, которые реализует объединение. Главная задача этих инициатив – сделать город доступным и комфортным для всех жителей.

Справочно: XX юбилейный фестиваль «Территория хороших новостей» объединил представителей 39 телерадиокомпаний из 11 регионов ЦФО, а также из Самары и Вологды.

Фестиваль региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей» проходит в Тверской области с 1998 года. Его учредителями выступают региональное Правительство, аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье».

Пресс-служба Правительства Тверской области.