МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДОЖДАЛИСЬ... и это о дорогах

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дмитрий Насибуллин,заместитель министра транспортаТверской области

- Начались работы на одном из приоритетных участков дороги Москва — Санкт-Петербург — Конаково. Ремонт именно этой дороги — очень важная тема в дорожном хозяйстве Тверской области. Она является одной из визитных карточек нашей области, ведь в Конаковском районе огромное количество жителей и гостей. И от того, как мы все вместе проведем работы, будет зависеть мнение жителей не только Тверской области, но и гостей, о руководстве района и области, а также о дорожных организациях, которые выполняют ремонтные работы.

- Дмитрий Игоревич, кто является генеральным подрядчиком и имеется ли у него опыт выполнения подобных проектов?

- Подрядчиком является строительная компания ООО «ТЕХНОСТРОЙ». Впервые с работой этой организации я столкнулся более 10 лет назад, когда они ремонтировали участок дороги от Бежецка до Твери. И нужно сказать, что в Тверской области они были первыми, кто использовал новейшую технику и технологии. Тогда работы были проведены на высоком уровне, и тот участок дороги порядка 12 лет не нуждается в крупных ремонтах: он в полной сохранности и в достойном техническом состоянии. Надеюсь, что за это время компания «ТЕХНОСТРОЙ» только усилила свои технические навыки в работе. У подрядчика достаточный опыт в проведении подобных работ. Поэтому, можно сказать, что в ближайшее время мы получим отличный результат - высококачественную дорогу.

Уже не один год, и далеко не пять, жители Конаковского района ждали, когда же сделают конаковку. И вот, с субботнего вечера началась активная работа. Это большая заслуга как руководства Тверской области, так и районной власти. Совместными усилиями удалось решить эту непростую задачу.

15 августа Олег Лобановский, глава администрации Конаковского района, совместно с заместителем по развитию Владимиром Шором провели техническое совещание по вопросу взаимодействия строительных организаций, которые ремонтируют дорогу. Также в совещании приняли участие: заместитель министра транспорта Тверской области Дмитрий Насибуллин, заместитель директора дорожного фонда Тверской области Валерий Галкин, главный инженер проекта ремонта дороги - начальник участка Александр Колкоев, а также представители подрядных организаций, которые отвечают за ремонт мостов и сотрудники Госавтоинспекции Конаковского района.

Совещание началось на базе, где расположился подрядчик, которым является ООО «ТЕХНОСТРОЙ». Участники посмотрели территорию и то, как идет установка всех необходимых конструкций, предназначенных для изготовления асфальтового покрытия. Затем все переместились в администрацию Конаковского района, где обсудили основные моменты предстоящей работы.

Состоялся конструктивный диалог, и теперь нет сомнения, что на дороге работает добросовестный и опытный подрядчик, и в поставленные сроки дорога будет сдана.

А ЧТО ЕСТЬ УЖЕ СЕЙЧАС?

Олег Лобановский: - Александр Сергеевич, что уже сделано на сегодняшний день?

Александр Колкоев: - Уже установлена конструкция для приготовления битумной смеси. И с 14 августа мы начали снимать старое дорожное покрытие. Смонтированы автомобильные весы для того, чтобы вести четкий учет всех материалов, как поступивших на площадку, так и использованных для приготовления покрытия.

На данный момент строим вахтовый городок для рабочих, которые будут обслуживать асфальтобетонный завод. Подготавливаем площадки для расположения установки по приготовлению асфальтогранулобетонной смеси, которая будет в основании дорожного покрытия, и для дробильно-сортировочной станции, всего будет развернуто три комплекса.

И КТО МОЖЕТ ЗНАТЬ ЛУЧШЕ

НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА?..



Олег Лобановский: - Расскажите о технологии, она российская или зарубежная?

Александр Колкоев: - Технология полностью зарубежная. Мы будем делать холодную регенерацию – срезать старое дорожное полотно, дробить его, затем в асфальтогранулобетонную установку будет подаваться крошка из старого асфальта, в нее добавляться щебень и битумная эмульсия, все это превратится в однородную массу, которая станет первый слоем нового дорожного покрытия. Затем будет проложено еще два слоя новых покрытий: 4 см и 5 см. Такая технология позволяет максимально устранить появление трещин дорожного полотна.

Олег Лобановский: - Временные рамки очень сжатые, и всех жителей и гостей района беспокоит, успеете ли вы в сроки сдать объект. Как вы оцениваете свои силы?

Александр Колкоев: - Времени, действительно, немного. Но мы думаем, что уложимся в срок. Работать будем в две смены, 7 дней в неделю, все 24 часа в сутки. Планируем отфрезеровать дорогу за 21 день, то есть, объем работы — 1 километр в день. На участке будут работать порядка 250 строителей, примерно по 125 человек в смену, и около 100 единиц техники. С такими силами мы справимся с поставленной задачей.

НУ И, КОНЕЧНО,

МЫ УЗНАЛИ О СРОКАХ…

- В какой срок вы должны завершить работу?

Александр Колкоев: - Контракт подписан до 31 октября. Но само дорожное покрытие планируется уложить до 30 сентября. В оставшееся время мы должны будем сделать разметку, установить знаки и ограждения.

- Могут ли возникнуть какие-то форс-мажорные обстоятельства, которые затянут сроки сдачи работы?

Александр Колкоев: - Прежде всего, это погодные условия: в ливневые дожди работать не будем. Также могут возникнуть проблемы с поставкой инертных материалов (песок, щебень), общий объем которых составит 71000 тонн, так как они будут доставляться водным транспортом. А в целом, нет критичных причин, чтобы не уложится по срокам: техники и рабочих достаточно.

НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ

И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ

Владимир Шор: - Как будет организована безопасность дорожного движения на участках, где будут проводиться работы?

Александр Колкоев: - На всех участках будут установлены предупреждающие знаки. На светофорах работают регулировщики. Так как мы работаем и в ночное время, вся техника оборудована светодиодными маяками, прожекторами, ограждения также будут подсвечены.

Что касается человеческого фактора, то все работники перед выходом на смену проходят досмотр: у нас есть медработник. Также и вся техника досматривается механиком перед началом работы.

- Многих волнует вопрос, почему работы начались с середины участка дороги?

Александр Колкоев: - Технологически правильно начать укладку асфальтового покрытия от завода, чтобы не проминать и не разбивать дорожное полотно 20-тонными машинами, которые будут подвозить материалы. Поэтому укладывать асфальт начнем в обе стороны: к г.Конаково и к М10.

- Кто будет осуществлять контроль за выполнением работ?

Александр Колкоев: - Контроль будет осуществляться тремя лабораториями: строительной, которую нанял заказчик работ, непосредственно заказчик и самоконтроль, без которого никак нельзя.

НУ И О МОСТАХ...

Михаил Журавлев, технический директор компании ООО «Тв-РЕГИОН»: - Мы ведем работы на мостах через р.Дойбица и р.Инюха. На данный момент на обоих объектах работает 12 человек, со следующей недели планируем увеличить количество до 16 человек.

Сергей Решетников, генеральный директор строительной компании «ВИТ»: - Делаем мосты через р.Гусевка и р.Сучек. На объектах работают по 5-8 человек, со следующей недели также планируем увеличить их количество.

Необходимо отметить, что по всем мостам работа идет планово, предполагается, что к концу месяца на всех мостовых сооружениях будет уложен 1-ый слой асфальтового покрытия.

О ПОДДЕРЖКЕ

Олег Лобановский: - Сейчас мы объединены общим делом и прекрасно понимаем, насколько важна для района эта дорога. Во-первых, наши жители уже устали от ожидания, и мало кто верил, что капитальный ремонт и совершенно новый асфальт будут. Нам важно оправдать ожидания наших граждан, ведь для них мы и стараемся. Во-вторых, дорога на Конаково — это и экономика района. Сейчас активно развивается туризм, население района в летнее время увеличивается практически в три раза, и мы должны предоставлять комфортные условия тем, кто собирается приехать к нам — это лицо района.

Хочу добавить, что мы, как самые заинтересованные лица в получении качественного результата, также будем проверять ход исполнения поставленных задач и в рабочем порядке будем содействовать устранению любых возникающих проблем.

Будет в полной мере обеспечена информационная поддержка наших жителей о проведении ремонтных работ на протяжении всего времени.

***

От себя добавим, по окончании совещания было принято решение: раз в две недели в администрации Конаковского района будут проходить рабочие встречи, на которых предстоит «сверять часы», чтобы все участники этого масштабного проекта понимали, все ли идет планово, и на какие моменты нужно обратить усиленное внимание.

А о ходе работ на Конаковке, мы расскажем в следующих выпусках...

Слово главе ____________________ интервью



На этой неделе на вопросы пресс-службы администрации Конаковского района ответила глава администрации Старомелковского сельского поселения Татьяна Арямнова.

- Татьяна Владимировна, сколько лет вы занимаете должность главы администрации, и что за это время удалось сделать?

- В должности главы администрации Старомелковкого сельского поселения я работаю с 21 марта 2016 года. И за время моей работы, совместно с советом депутатов Старомелковского с/п, нам удалось сделать следующее:

• Мы установили поклонный крест на территории поселения, в честь памяти разрушенного храма Дмитрия Солунского.

• Для популяризации спорта были смонтированы уличные спортивные тренажёры (9 штук).

• Провели частичный ремонт дорожного покрытия по ул.Центральная.

• Заменили фильтры станции химводоочистки, с целью улучшения качества водоснабжения населения в д.Старое Мелково.

• Обновили уличное освещение: установлены новые светодиодные фонари.

• Обновили библиотечный фонд МКУ «Старомелковская сельская библиотека».

• Приобрели проектор и экран в МКУ «Старомелковский сельский Дом культуры».

- Что вы можете рассказать о поселении на сегодняшний день?

На сегодняшний день на территории Старомелковского сельского поселения проживает 1130 человек.

Свою деятельность ведут МУП «ЖКХ Старое Мелково», средняя общеобразовательная школа, детский сад, амбулатория, Дом культуры, в котором работают творческие коллективы, и библиотека.

Гордостью поселения является с/х предприятие ОАО «Зверохозяйство Мелковское», на котором трудятся порядка 200 человек. Предприятие производит изделия из меха, пользующиеся популярностью по всей стране.

- Татьяна Владимировна, скажите, есть ли какие-то проблемы в поселении на сегодняшний день?

- Основной проблемой поселения являются обветшавшие сети теплоснабжения, водоснабжения и очистные сооружения. А так же, как и во всех поселениях, благоустройство территории населенного пункта. Ну и, конечно, дороги.

- Что-то делается для решения этих проблем?

- Безусловно, что касается дорог, то стараемся вовремя ремонтировать наиболее проблемные участки. В этом году на частичный ремонт дорожного покрытия потратили порядка трехсот тысяч рублей.

Если говорить о замене сетей тепло- и водоснабжения, то для поселения это огромные денежные средства, которых в бюджете просто нет. И своими силами эти проблемы решить мы не сможем.

Для благоустройства поселения, мы планируем со следующего года вступить в программу «Формирование городской среды на 2018-2020 годы». В настоящий момент разрабатываем эту программу и готовим перечень различных мероприятий для ее реализации.

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Также Татьяна Владимировна отметила высокую активность граждан в решении задач, которые возникают перед поселением. Например, на установку памятного креста силами жителей было собрано около ста тысяч рублей. И она считает, что с такой командой, при поддержке совета депутатов поселения и администрации Конаковского района, можно будет решить любую поставленную задачу.