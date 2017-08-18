ПО КАРТЕ РАЙОНА

Козлово

«За любовь и верность»

«Заря» завершает рассказ о семьях, награжденных в этом году медалями «За любовь и верность». В их числе почетной награды удостоены жители поселка Козлово супруги Диденко.

Сергей Сергеевич 18 лет проработал главой администрации Козловского городского поселения, являясь примером для жителей поселка не только в труде, но и в личной жизни. Валентина Ивановна работала бухгалтером в военном лесхозе. Выйдя на пенсию, свободное время они посвящают трудам на дачном участке. Вырастили двоих детей, которые, создав свои семьи, живут и работают в родном поселке. Дочь Светлана пошла по маминым стопам и, окончив техникум, трудится бухгалтером в детском саду. Сын Александр – водитель МЧС. Сейчас у супругов Диденко четверо внуков и два правнука. 9 июня Сергей Сергеевич и Валентина Ивановна отметили 44 года счастливой совместной жизни, в этот день вся большая семья собралась вместе, чтобы поздравить их с замечательной датой.

Напомним, что в канун Дня семьи, любви и верности глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский поздравил супружеские пары, удостоенные медалей за любовь.

Также каждая семья получила подарок и самые теплые слова поздравлений от имени администраций поселений. Семью Волковых поздравила заместитель главы администрации г. Конаково Л.Н.Владимирова, семью Диденко - глава администрации п. Козлово Л.В.Законова, семью Урюмцевых - заместитель главы п. Изоплит Е.С.Смирнова, семью Тювелевых - заместитель главы Дмитровогорского поселения В.И.Протосовицкая.

Творческие поздравления представил ДК «Современник», вокальный ансамбль Дмировогорского ДК и клуб «Ветеран».

Вечер, организованный Комплексным центром социального обслуживания населения Конаковского района, прошел в по-настоящему теплой семейной обстановке. ГБУ «КЦСОН» благодарит администрацию и руководителей коллективов «Современника» Е.В.Дудинову, О.А.Бардакову, Н.А.Капитанову, художественного руководителя ДК Дмитровой Горы Л.П.Котамову за творческие номера и поздравления. А также ОАО «Волжский пекарь» в лице руководителя Конаковского хлебозавода Е.Б.Анисимовой за изумительный пирог, предоставленный в качестве спонсорской помощи.

Ручьи

«Ручеек» благодарит

В ближайшие дни уходящего лета вновь распахнет двери для малышей наш детский сад «Ручеек». За лето проведена огромная работа по подготовке детсада к новому учебному году, чтобы воспитательно-образовательный процесс проходил в наиболее комфортных условиях.

Коллектив детского сада выражает огромную благодарность за оказанную спонсорскую и иную помощь:

- депутату Законодательного собрания Тверской области, генеральному директору АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Денису Игоревичу Дородных;

- депутатам Собрания депутатов Конаковского района Дмитрию Евгеньевичу Щурину и Юрию Николаевичу Дубасову;

- генеральному директору ООО СК «ВИА-Партнер» Александру Викторовичу Рыбкину;

- ООО «Синтел» г.Конаково в лице Андрея Петровича Фомченко;

- родителям наших воспитанников Е.Гармидер, Е.Н.Ивановой, Д.Н.Двойновой, И.А. Надейкиной, Ю.Н.Орловой, П.А.Захаровой, В.А.Ушакову.

Их интерес к нашему детскому саду и желание помогать в решении насущных проблем – всё это заслуживает самых тёплых слов благодарности. А лучшей благодарностью от воспитанников «Ручейка» являются их счастливые лица, оптимизм и жизнерадостное настроение! Приятно иметь дело с компаниями, которые работают надежно и оперативно. Благодарим всех за понимание и оказание своевременной помощи детскому саду. Желаем вам всего самого доброго и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Елена СПИЦЫНА, заведующая МБДОУ детский сад № 1 д. Ручьи.

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ

В прошлую субботу сразу два поселка в Конаковском

районе – Изоплит и Радченко отметили свои дни поселений

Изоплит

В ИЗОПЛИТЕ - ПЕРЕМЕНЫ

Посёлок городского типа Изоплит является центром муниципального образования «Городское поселение посёлок Изоплит», входящего в состав территории муниципального образования Тверской области «Конаковский район». В состав поселения входят два посёлка городского типа (ПГТ): сам Изоплит (2000 жителей) и Озерки (2300 жителей). Статус ПГТ получил в 1946 году. Градообразующим предприятием посёлка являлся комбинат «Изоплит» (производство теплоизоляционных материалов), на базе которого в 2013 году финской компанией «Paroc» был построен современный завод теплоизоляционных материалов.

В зрительном зале поселкового культурно-досугового центра «Надежда» все места были заняты. Зрители даже стояли в проходах, настолько популярным у изоплитовцев является их праздник. И это неслучайно - ведь на нем награждают лучших. И хотя природная скромность жителей такова, что не каждый из награжденных пришел, чтобы покрасоваться со сцены на весь зал, тем не менее, следует признать – достойных людей здесь очень много.

А поздравляли со сцены глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА, заместитель главы администрации по финансам Конаковского района Наталья ВАСИЛЕНКО, глава администрации поселения Александр БОШКОВ, заместитель главы и директор МУП «КХ Изоплит» Анатолий ЛОСЕВ и председатель совета ветеранов поселка, директор библиотеки Зинаида ТЕРЕШКИНА.

Л.А.Козлова, отметила большую работу администрации поселения по улучшению жизни в посёлке, активность и доброжелательность жителей посёлка, вклад предпринимателя А.Матевосяна в благоустройство территории.

- От Собрания депутатов Конаковского района хочу поздравить вас с праздником и пожелать здоровья, добра и благополучия. Взаимодействие местной власти и районного Собрания депутатов – важный, основополагающий момент, и он помогает решать все совместные проблемы.

Людмила Алексеевна вручила главе администрации поселка Александру Евгеньевичу Бошкову приветственный адрес и ценный подарок – фотоаппарат, который он тут же перевручил руководителю КДЦ «Надежда», сказав, что о таком подарке там давно мечтали.

От главы администрации Конаковского район О.В.ЛОБАНОВСКОГО жителей искренне поздравила его заместитель Н.В.ВАСИЛЕНКО. А затем по традиции были вручены почетные грамоты от руководства района. В числе самых достойных, уважаемых и активных были отмечены З.А.Иконостасова, Т.Г.Матвеева, М.Н.Шлякова. К поздравлениям присоединился и А.Е.БОШКОВ. Он сказал, что администрация – всего лишь исполнитель всего того полезного, что решают местные депутаты и передал слово А.П.ЛОСЕВУ.

- С 1930 года мы отмечаем этот праздник, – сказал Анатолий Петрович. – И в следующем году у поселка будет круглая дата. Радует, что Изоплит потихонечку преображается: становится краше и благоустроеннее. Ведь все мы здесь живем и работаем. Вот появился новый магазин, и территория вокруг него - просто загляденье. Поэтому я хочу поблагодарить за это предпринимателя, который все это сделал, Амаяка Матевосяна.

Предприниматель получил подарок также и от КДЦ «Надежда». В этот день награды и слова благодарности за помощь в благоустройстве получили М.Р.Косарева, Н.С.Линник, семьи Саркисовых и Опоркиных, Е.К.Тихомирова, В.Н.Подгурская и В.В.Кириллова.

После замечательного видеоролика о поселке с фотографиями местного фотохудожника А.Г.Опоркина, были подведены итоги и награждены жители поселка М.В.Герасимова, семья Комковых, у которой родилась двойня, молодожены Сычевы, педагог Е.П.Виноградова, лучшая ученица Эльвира Зарипова, медсестра О.Н.Трунтова, воспитательница Н.И.Поповичева, почтальон Л.А.Локтюшева, клубный работник Г.А.Киселева. Также за помощь КДЦ «Надежда» были отмечены К.А.Константинов, Д.А.Полтораченко и И.Н.Мартынова. А затем начался концерт, перед которым стихи поэта-земляка А.Г.Опоркина прочитала Л.В.Гончарова.

Радченко

ПОСЕЛКУ – 90 ЛЕТ!

А в Радченковском городском поселении три дня отмечали юбилей поселка. В поселке проживают около полутора тысяч жителей, и датой его рождения они считают открытие здесь торфяной опытной станции (ТОС) в 1927 году. Хотя сам населенный пункт существует с 1921 года, статус ПГТ приобрел в 1939 году, а до 1965 года назывался ТОС. Переименован в честь известного ученого, организатора советской торфяной промышленности И.И.Радченко.

И здесь основные события происходили в субботу, и тоже сначала показали фильм об истории поселка. Поздравить радченковцев с юбилеем приехали глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, глава поселка Новозавидовский Александр КОРШЕВ. Также на сцену вышли глава поселка Виктор ЦЫГАНОК и председатель Радченковского совета депутатов Алексей ОВЧИННИКОВ. Первой слово было предоставлено Людмиле Алексеевне:

- Спасибо вам, дорогие земляки, что вы нашли сегодня время и пришли в этот замечательный зал, чтобы отметить свой юбилей. Хочу поблагодарить создателей замечательного фильма про поселок. Радченко живет, развивается, учатся дети, работают родители. От имени Собрания депутатов Конаковского района желаю вам добра, благополучия, счастья и радости в каждом доме!

Затем слова поздравления сказал глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ:

- Дорогие земляки, приятно видеть сегодня всех вас, ваши радостные лица. Поздравляю вас с юбилеем поселка. Погода сегодня прекрасная, и праздник в такой день отмечать вдвойне приятно. Заметны у вас и перемены к лучшему. Администрация района и администрация поселка совместно осуществляют проекты: в прошлом году им стала индивидуальная газификация домов, в этом мы совместно работаем над финансовым оздоровлением поселения. Результаты есть, и мы надеемся, что будем и впредь продолжать совместную работу на благо как поселения, так и всего Конаковского района.

Главы района вручили В.А.Цыганку большую коробку с подарком со словами, что «он поможет решать все задачи более мобильно». Что было в коробке – осталось тайной. Высказался и глава поселка Новозавидовский А.П.Коршев. Он пожелал всего самого хорошего и тоже вручил подарок. В ответном слове В.А.Цыганок поблагодарил гостей за добрые слова и поздравил всех жителей с юбилеем. А еще он вручил всем почетным гостям сувениры, сделанные руками жителей.

Ну и, разумеется, не обошлось без награждений лучших жителей от имени властей Конаковского района. Почетные грамоты были вручены депутату Радченковского совета О.С.Агаки, учителю истории и тоже депутату Е.М.Клементьевой, учителю технологии и депутату Н.И.Андриякину и С.Ю.Пакину, генеральному директору АО «Рокба». А потом начался праздничный концерт, украшением которого стали выступления таких замечательных артистов, как хореографический коллектив «Приглашение к танцу» п/у Анатолия Рязанова, ансамбля гармонистов и частушечников районного ДК «Современник» «Завалинка» п/у заслуженного работника культуры России Раисы Смирновой, певицы Ольги Овчинниковой и многих других. Сцену для концерта на свежем воздухе предоставил ДК «Современник».