17 августа - День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)

Вместе мы сможем больше!

НАША СПРАВКА

С целью поддержки людей, утративших трудоспособность вследствие увечья, болезни или старости, 17 августа 1988 года было сформировано Всероссийское общество инвалидов (ВОИ).

Приоритетные задачи организации:

- оказание помощи по интеграции инвалидов в общество;

- обеспечение этой категории населения лекарственными и реабилитационными средствами;

- гарантирование равноправия инвалидов и полноценных граждан страны;

- взаимодействие с международными аналогичными организациями и структурами.

Девиз ВОИ – «Вместе мы сможем больше!».



Галина Георгиевна Корнилова возглавила Конаковское районное общество инвалидов в феврале 2016 года, однако знакомство и сотрудничество с ней началось задолго до этого.

Как говорит сама Галина Георгиевна: «Так жизнь сложилась. С проблемами инвалидов была знакома не понаслышке: мама работала фельдшером в доме престарелых и инвалидов, а младшая дочь Настя была инвалидом с детства. Ей назначили длительное лечение в Москве и по совету друзей в 1993 году поселились в Конакове, поближе к столице…. Могу сказать, основываясь на личном опыте - инвалидность не приговор! Сегодня дочь Настя живет полноценной жизнью, у нее своя семья, двое детей».

Наверное, поэтому и проблемы людей с ограниченными возможностями были Галине Корниловой небезразличны. Являясь предпринимателем, по мере возможности оказывала поддержку организации инвалидов, которые постоянно приглашали ее на свои мероприятия, а когда сама в 2013 году стала членом организации и через несколько лет именно ее кандидатуру выдвинули на должность председателя, возражать не стала.

Нас начали слышать, о нас стали узнавать

Как говорят члены Конаковской районной организации, с приходом Галины Корниловой на пост председателя у них, без преувеличения, выросли крылья за спиной.

- Она вдохнула новую жизнь в организацию, у нас появились новые люди, только за год наша организация увеличилась на 35 человек, да и все наши многочисленные победы – заслуга именно ее. Наша жизнь кипит, создаются новые коллективы, разрастаются существующие. Ярким примером можно назвать спортивный клуб «Илья Муромец» (капитан Сергей Николаевич Бабушкин). Сегодня это сильнейшая команда Тверской области, которая прославляет своими победами и достижениями не только Конаковский район, но и регион в целом. В последнее время даже прослеживается тенденция – люди вступают в организацию, чтобы заниматься спортом и быть в команде, участвовать в мероприятиях. Тренировки команды проходят в СК «Олимп» Конаковского района три раза в неделю: теннис, дартс, бросок мяча в корзину, все настольные игры для инвалидов. Итог многодневных занятий параспорстмены ярко продемонстрировали на прошедших соревнованиях, посвященных Дню физкультурника, завоевав множество призовых мест и оставив соперников из других городов позади, - говорит Ольга Антонова, одна из юных членов организации.

Сегодня Ольга уже не может представить себе жизнь без общества и во всем помогает Галине Георгиевне. Ольга – человек ответственный, разносторонний, спортом занимается с детства. Ее увлечение парусным спортом в этом году дало возможность поучаствовать в фестивале «Под парусами надежды». Ветер, свобода, сплоченная команда, настоящие гонки под парусами в качестве члена команды – это незабываемо, вспоминает Ольга Антонова. И первое место на подготовительной стадии в тренировочной гонке.

- Спасибо Михаилу Евгеньевичу Пикунову, руководителю парусной секции «Экипаж», где я занималась около пяти лет, за полученные знания и Галине Георгиевне - за возможность участия. Именно благодаря ее напористости, пробивному характеру, нам удалось принять участие и в этом фестивале, - улыбается она. А впереди у Ольги Антоновой участие в фестивале «ПараКрым 2017» в сентябре этого года. Именно она, в составе сборной Тверской области, будет бороться за призовые места в соревнованиях по плаванию. Пожелаем Ольге удачи!

О том, что жизнь в обществе изменилась, могут сказать и те, кто состоит в нем практически с первого дня создания. А такие старожилы здесь есть. Это Нина Ивановна Кулагина, Антонина Васильевна Токарева, Людмила Захаровна Исаева, Фаина Ивановна Сергеева, Надежда Николаевна Макарова, Елена Ивановна Самохвалова, Любовь Кирилловна Гришина, бывший председатель общества Николай Алексеевич Иванов.

Несомненно радует, есть и молодежь, те, кто недавно вступили в ряды РКОИ, но уже стали полноправными участниками: Руслан Кацкий, Юлия Карасева, Александр Томский, Софья Миронова. Софье Мироновой всего 14 лет, а ее целеустремленность и воля к победе могут послужить примером для подражания многим взрослым.

Как отмечает Галина Корнилова, сегодня для молодых инвалидов появились новые возможности проявить себя, для них организуется много спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей. В качестве одного из примеров можно рассказать об участии конаковской команды в режиме on-lain в межрегиональной игре «Что? Где? Когда?» среди молодежных команд ВОИ. Наша команда «Тверские оптимисты» состояла в основном из конаковцев, которые, находясь дома у компьютеров, по скайпу отвечали на вопросы. Всего в игре участвовали 20 команд, и хоть конаковская команда не заняла призовых мест, набрала достойное количество баллов, играя впервые, отвечая на очень сложные вопросы.

- В соответствии с Уставом организации, у нас нет никаких ограничений по численности, то есть, мы можем принять всех желающих. Любой житель нашего района с инвалидностью имеет право вступления в организацию, согласившись выполнять требования Устава КРО ВОИ, в том числе это выплата членских взносов (50 рублей в год), участие в общественных мероприятиях и т.п. Особенно хочу обратиться к молодежи, способной привнести новые идеи и замыслы в нашу общественную работу. А чем больше людей мы объединим, тем интереснее будет наша жизнь, – считает Галина Георгиевна.

Нельзя не рассказать и еще об одной воплощенной в жизнь идее Галины Корниловой: если люди хотят и умеют петь – пусть они это делают! Так был создан хор «Вдохновение». Сегодня в его составе около 20 человек. Есть и руководитель – аккомпаниатор Павел Петрович Драчев, работник РДК «Современник».

- За это, - говорит Галина Георгиевна, - отдельное спасибо заместителю главы администрации Конаковского района А.А.Бородиной, за всестороннюю поддержку на административном уровне. Аггюль Арифовна очень нам помогает: с любой проблемой, с любым вопросом я могу обратиться к ней, и она всегда выслушает, подскажет, посоветует.

Хору чуть меньше года, а уже есть чем похвастаться – выступления на многих мероприятиях, в их числе – ежегодное мероприятие, проводимое филиалом «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» «Открытая станция». И здесь они пели и радовали зрителей под звуки баяна, подаренного «Энел Россия» обществу инвалидов.

А если рассказывать об участии конаковского общества инвалидов в творческих выставках и фестивалях, не хватит и целой газеты. Здесь собрались асы рукоделия, им под силу шить настоящие шедевры, вышивать изумительные вещи, делать обереги и куклы, писать картины, вязать искусные салфетки, делать красивые фотографии и многое-многое другое. Их имена известны многим конаковцам: Рахима Исаева, Екатерина Трифонова, Елена Самохвалова, Антонина Токарева, Людмила Исаева, Людмила Иванова и другие.

Общественная организация и подразумевает то, что всё, что делают ее члены, они делают на общественных началах. А ведь в каждой и некоммерческой организации есть свой документооборот, многочисленные отчеты, ведение бухгалтерии. Этим занимается ревизионная комиссия.

- Хочу поблагодарить наших незаменимых экспертов - Татьяну Дмитриевну Скисову, Любовь Кирилловну Гришину и Софью Александровну Бабушкину за ту работу, которую они делают, - подчеркивает Галина Геогргиевна.

Проблемы есть, но мы их решим

Как говорит председатель Конаковского районного общества инвалидов Галина Корнилова, хочется, чтобы было помещение, со всеми оборудованными входами, крыльцом, удобным для колясочников, благоустроенной территорией.

- Остается открытым вопрос обустройства входа в наше помещение. По металлической лестнице, особенно зимой, инвалидам подниматься трудно, а для колясочников нужен пандус – сейчас в проводимых здесь мероприятиях они участвовать не могут, мы встречаемся во дворе. Было бы хорошо возле дома, где расположено помещение КРО ВОИ, оборудовать спортивную площадку для инвалидов, там в летний период можно организовать различные спортивные встречи да и просто пообщаться друг с другом.

В том, что эти планы осуществятся, зная характер Галины Георгиевны, можно быть уверенным.

А если отойти от материального обеспечения, в обществе просто необходим профессиональный психолог. Люди приходят с разными судьбами и проблемами, порой необходимо просто выговориться и излить душу, и если будет оказана психологическая помощь, будет лучше всем.

А еще Конаковское общество инвалидов приглашает в свою дружную семью волонтеров. Ведь помощь, особенно колясочникам при выездах на соревнования просто необходима. Своих помощников здесь любят, ценят и с нетерпением ждут, это Алина Яковенко, Мира Савина и другие.

Поверьте, ваша помощь неоценима!

Много лет в качестве предпринимателя я оказывала помощь организации инвалидов, поэтому, зная ситуацию изнутри, с особой благодарностью обращаюсь к нашим постоянным спонсорам – людям, которые, несмотря на кризисные времена, находят возможность поддерживать инвалидов. Это Александр Козырицкий (ООО «21 век»), атаман казачьего войска Павел Макеев, ПАО «Энел Россия», магазины «Палитра» и «Цифра», Валентина и Виктор Хлестовы, Галина Медведева, Надежда Космодемьянская, Татьяна Корнеева и многие другие.

Особая благодарность протоиерею Виктору Гурову, который, можно сказать, нас духовно курирует, он постоянный даже не гость, а участник всех наших мероприятий и, пользуясь случаем, поздравляем его от всего нашего коллектива в юбилеем!

Наши двери открыты для всех

- Знаете, я смотрю на наших инвалидов, когда они приходят на какие-то мероприятия и у них светятся глаза. Они участвуют в жизни. Разве это не счастье?

– улыбается председатель КРО ВОИ. - Они так и говорят: для нас счастье в том, что нам есть куда прийти. Для нас общество – это второй дом

Еще хочу добавить от себя, что главное - это сохранить бодрость духа, оптимизм, интерес к жизни, не поддаваться недугам. Только тогда можно жить нормальной жизнью, не думать о болезни. Очень хотелось бы, чтобы и окружающие относились к нам с пониманием. В наше нелегкое время необходимо сострадание и милосердие ко всем людям, а к людям с ограниченными возможностями - вдвойне.

Ольга ГЛОТОВА.