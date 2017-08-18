Долгие лета Вам, батюшка!

Многоуважаемый отец Виктор!

Позвольте, в столь важную дату, поздравить вас с юбилеем - 70-летием!

Мы искренне и от души благодарим за ваши мудрые советы, за искреннее участие, за чуткость и отзывчивость, за трогательное внимание ко всем нашим делам и проблемам, за ваши молитвы.

От всего сердца желаем вам Божьей милости, духовной радости, огромного здоровья, счастья, семейного тепла и радости. Долгих лет жизни, крепости духовных и телесных сил!

С уважением, депутат ЗС

Д.И. Дородных, глава Конаковского района Л.А. Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.

***

...К нему идут с горем и с радостью, с трудностями и с достижениями. Все получают утешение и поддержку. Для каждого он находит доброе слово, умеет выслушать, дать совет, а то и поругать, но с любовью, по-отцовски. «Наш батюшка» — так ласково называют прихожане храма Ильи Пророка в селе Селихове его настоятеля Виктора Гурова. 20 августа отцу Виктору исполняется 70 лет.

Наша справка.

Виктор Павлович Гуров родился 20 августа 1947 года в станице Вешенская Ростовской области. Окончил Красноярский педагогический институт.

Рукоположен в храме Белая Троица города Твери в апреле 1993 года. По указу Митрополита Тверского и Кашинского Виктора назначен священником в Ильинский храм. С 2004 года - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Новая Корчева» г.Конаково. Награжден почетным знаком «Директор года-2014», медалью святителя Симеона, орденом Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени, орденом Латвийской Православной Церкви святого сщмч. Иоанна Рижского III степени и медалями Центрального Казачьего войска. Имеет звание «Ветеран труда».

Расширенное интервью с протоиереем Виктором Гуровым читайте в следующем номере газеты «Заря».

20 августа в Ильинском храме литургию возглавит Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.