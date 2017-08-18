ГК «АгроПромкомплектация» подвела итоги работы в 1 полугодии 2017 года

Группа компаний «АгроПромкомплектация» подвела итоги работы за первые шесть месяцев 2017 года. Внешняя выручка производственных компаний и торговых домов Группы за отчетный период выросла в сравнении с I полугодием 2016 года на 79%.

Производство колбасной и сырой мясной продукции на Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе (далее - ДМПЗ) в натуральном выражении составило 35 тыс. тонн, что на 10% больше, чем за 6 мес. 2016 года. Выпуск готовой мясной продукции Курским мясоперерабатывающим заводом (далее – КМПЗ) в отчётном периоде составил 59,4 тыс. тонн, что в 3 раза больше, чем во втором полугодии 2016 года, когда предприятие было только введено в эксплуатацию и постепенно наращивало объёмы выпуска.

В целом в Группе компаний за первые два квартала 2017 года забой живка составил около 965 тыс. голов, сформировав троекратный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (причина - ввод в 2016 году КМПЗ в эксплуатацию). Свиноводческими комплексами Группы, расположенными в Тверской и Курской областях, за первые шесть месяцев текущего года реализовано 603 тыс. голов животных (рост к аналогичному периоду 2016г. составил 22%). Животноводческими молочными комплексами Группы в Тверской области произведено 17,5 млн. л молока, что на 35% больше, чем в 1 полугодии 2016 года (что обусловлено вводом в эксплуатацию в 2016 году нового молочного комплекса КРС).

Дмитрогорский молочный завод произвел в I полугодии 2017 года 10,4 тыс. т молочной продукции, что на 5% больше по сравнению с уровнем двух кварталов 2016 года.

Оборот оптовых торговых домов за 6 месяцев 2017 года в сравнении с первыми двумя кварталами 2016 года вырос на 22%.

«Наша главная задача сегодня – вывод на полную мощность и обеспечение высокой эффективности инновационных производств, которые мы ввели в эксплуатацию в 2016 г. в Курской и Тверской областях, - рассказал Генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков. – При этом мы продолжаем активную реализацию инвестиционных проектов по созданию новых предприятий, которые будут способствовать дальнейшему развитию собственной кормовой базы и свиноводческого направления Группы».