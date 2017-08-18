Корпорация МСП и многофункциональный центр предоставления государственных услуг подписали договор о сотрудничестве

Сегодня в филиалах ГАУ «МФЦ» можно получить не только государственные и муниципальные услуги, но и обратиться за предоставлением специализированных услуг для ведения бизнеса. Одной из таких услуг стала регистрация на портале «Бизнес-навигатора «МПС» во всех филиалах ГАУ «МФЦ», открытых на территории Тверской области.

С 1 августа 2017 года филиалы ГАУ «МФЦ» получили право на предоставление услуги «Регистрация на Портале Бизнес-навигатора «МСП».

Бизнес-навигатор «МСП» - это бесплатный интернет-ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить собственный бизнес. Навигатор «МСП» охватывает более 90 видов предпринимательской деятельности и содержит более 300 примерных бизнес-планов.

Для начинающих предпринимателей данный ресурс незаменим, поскольку регистрация на Портале Бизнес-навигатора «МСП» через многофункциональный центр предоставления государственных услуг открывает широкий спектр возможностей, например, можно выбрать бизнес, рассчитать примерный бизнес-план, найти, где взять кредит и оформить гарантию, узнать о мерах поддержки малого бизнеса, подобрать в аренду помещение и т.д. Компетентные сотрудники ГАУ «МФЦ» помогут в регистрации.

Портал Бизнес-навигатора позволяет осуществлять предпринимательскую деятельность на качественном уровне. Он объединяет несколько ресурсов, где можно получить информацию о требованиях, исполнение которых необходимо для открытия и ведения бизнеса, что предотвращает ошибки, которые могут привести к провалу.

Портал является одним из наиболее высокотехнологичных ресурсов, аккумулирующих востребованную бизнесом информацию.