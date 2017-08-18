Пенсионный фонд информирует

Более 16500 жителей Верхневолжья

получают выплату по уходу

за нетрудоспособными гражданами

Неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами I группы, в том числе инвалидами с детства, детьми–инвалидами в возрасте до 18 лет, престарелыми людьми старше 80 лет или нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, имеют право на ежемесячную компенсационную* или ежемесячную выплату**. Выплата устанавливается к пенсии пенсионера.

Лица, ухаживающие за нетрудоспособными гражданами, должны быть трудоспособными, не работать в период получения выплаты и не получать пособие по безработице в службе занятости. Родственные отношения и совместное проживание значения не имеют. Граждане, являющиеся опекунами, попечителями, приемными родителями, патронатными воспитателями, осуществляющие опеку (попечительство) на возмездных условиях, относятся к категории работающих лиц и право на компенсационную выплату не имеют.

Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. Размер ежемесячной выплаты, которая устанавливается неработающим трудоспособным родителям (опекунам, попечителям), ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, составляет 5500 рублей.

Период ухода за нетрудоспособными гражданами засчитывается в страховой стаж ухаживающего лица, за эти периоды начисляются пенсионные баллы – 1,8 балла за каждый полный год ухода.

* Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».

** Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы