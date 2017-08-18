Библиотекарь рекомендует

Аньес Мартен-Люган.

«Извини, меня ждут...»



Очередной роман от автора нашумевшей книги «Счастливые люди читают книжки и пьют кофе». Объем романа 480 страниц, что немало, но прочитала я его очень быстро, потому что сюжет затянул с первых же страниц.

Итак, перед нами Яэль - молодая, амбициозная девушка, работающая переводчиком. В жизни у главной героини все расписано по минутам, и разложено «по полочкам». Никакой личной жизни, ее страсть - это ее работа, она карьеристка в хорошем смысле этого слова.

Но все резко меняется, когда неожиданно для себя она сталкивается со старым другом Марком, с которым ее связывали чувства в далеком прошлом, и который бесследно пропал 10 лет назад...

Аньес отлично описывает внутренний конфликт главной героини: девушка отчаянно борется с нахлынувшими вновь чувствами, ведь в ее нынешней жизни нет места любви и всем «глупостям», с ней связанным. В Яэль я увидела тысячи современных девушек, которые годами кропотливо выстраивают свою карьеру, забывая о самом главном даре, который дается людям - о любви.

Нет, я не спорю, что здоровые амбиции в карьере еще никому не повредили и каждой девушке необходимо добиться в жизни той или иной вершины, но не стоит уходить «с головой» в работу. Хотя, признаюсь честно, в Яэль отчасти я увидела себя.

Тот набор волевых качеств, которые в ней присутствуют, близки мне, но все же она, на мой взгляд, слишком ушла в работу.

Роман мне очень понравился. Я получила литературное наслаждение от прочтения книги. На некоторые вещи в своей жизни я посмотрела по-новому, под другим углом.

С нетерпением буду ждать новых романов от Аньес Мартен-Люган.

Полина ПИСКУНОВА, библиотекарь отдела обслуживания взрослых МБУ «Конаковская МЦБ».