Урожай -2017

СПРАВОЧНО

Фитофтора перед своим появлением на поверхности имеет скрытый период развития. И если вы увидели отдельные пятна на растениях, вероятнее всего, поражено уже огромное количество тканей. В этом случае, как только вы снимете плоды и положите на дозревание, фитофтора начнет сохранять себе жизнь: она постарается выбросить грибницу наружу и распространить споры, чтобы остаться живой. Она поняла, что растение не жилец и плоды в том числе. Заболевание постарается выбросить это все наружу - плоды почернеют. Поэтому нет смысла ждать. Никакие марганцовки и все прочее сбить внутреннюю инфекцию, которая проникла в клеточное пространство, не смогут. Единственный способ сохранить продукцию - собрать крупные зеленые плоды томата и замариновать их. Есть хорошие рецепты консервирования зеленых помидоров с гвоздикой. Томат любит гвоздику. Зеленые плоды томата содержат вещества, которые раньше считались ядовитыми.

Теперь в них нашли вещество, которое способствует стимуляции иммунной системы. Поэтому стоит смело закатывать зеленые помидоры в банки и кушать. Почему-то гвоздика, буквально несколько штучек, очень здорово усиливает томатный вкус. Многие овощеводы просто солят зеленые томаты в бочках в сахаро-соленом растворе и ставят в холодный подвал. Получается очень полезный и живой продукт.



У зеленых томатов своя изюминка

Зеленые помидоры – это недоспелые плоды знакомых нам всем томатов. В их составе содержится много как витаминов, так и минералов, которые благотворно влияют на организм человека и повышают иммунитет. Употребление их в пищу способно предотвратить инфаркт и возникновение раковых клеток. Также недозревшие помидоры хорошо влияют на нервную систему, их употребление обеспечивает прекрасное настроение, потому что они влияют на выработку серотонина.

Зеленые помидоры на зиму «Пальчики оближешь»

Заготовка по рецепту «Зеленые помидоры пальчики оближешь» невероятно аппетитная, и сделать ее не составит особого труда. Расчет ингредиентов сделан на 3 килограмма недозревших томатов.

Список ингредиентов: Зелень (петрушка, укроп, листья смородины и вишни) – 200 г. Луковица.

Чеснок – головка.

Заливка: Уксус – 200 мл.

Черный перец – 5 горошин.

Лавровый лист – 2-3 листа.

Вода – 3 л. Соль – 2 ст.л.

Сахар – 9 ст.л.

Растительное масло – 1 ст. л. на литровую банку.

Приготовление зеленых помидор на зиму «Пальчики оближешь»

Для заливки в воду засыпьте сахар и соль, перемешайте и подождите, пока они растворятся. Положите туда пару лавровых листов, душистый перец, влейте уксус и масло. Трехлитровые банки возьмите стерилизованные и сухие. Положите в них зелень и чеснок, который необходимо очистить и порезать, а также добавьте масло. Сверху положите помидоры и лук, лук нарежьте так, как вам хочется. Если томаты достаточно крупные, разрежьте их на части. Банки заливайте только горячим маринадом. Далее тару с заготовкой стерилизуйте еще 20 минут. Спустя это время банки будут готовы к закатке.



Фаршированные острые зеленые помидоры

Самое почетное место в длинной череде зимних закупорок занимают фаршированные помидоры, обладающие умеренной остротой и «снабженные» для аромата свежей зеленью и чесночком. Ингредиенты, необходимые для данной закуски в расчёте на четыре банки объемом по 1 литру, следующие: 3 кг бурых помидор небольшой величины, 5 крупных головок чеснока, 2 стручка перца горького, 1 большой пучок зелени петрушки, лавровый лист и перец-горошек черный. А для рассола на один литр воды берется 1 ст.л соли, 2 ст.л. песка сахарного, 6 ст.л. уксуса 9%-ного. Степень остроты закуски из незрелых помидор можно уменьшит, соответственно убавив количество добавляемого горького перчика и чеснока, получая в результате хоть и пикантное блюдо, но обладающее насыщенным, ярко выраженным привкусом.

В первую очередь для рецепта делается начинка или так называемый фарш. Для этого зубчики чеснока очищаются от шелухи и режутся тонкими пластинами. Горькие стручки моются и, не удаляя семенники, секутся соломкой потоньше. Затем два указанных компонента смешиваются. Невызревшие плоды томатов тоже вымываются и разрезаются надвое (только не до конца), чтобы они остались соединенными и могли раскрываться, как книжечка. В помидорные заготовки чайной ложечкой закладывается начинка. Для удобства в одной из половинок можно немного выбрать мякоти, и накладывать фарш в выемку. После половинки овоща смыкаются. И таким образом фаршируются все подготовленные плоды.

Банки для консервации чистятся с пищевой содой и тщательно ополаскиваются водой. В стерилизации они не нуждаются. На дно тары кладётся по 3-4 веточки зелени петрушки, 3 горошины перца и по 1 лавровому листу. И на «подушку» до самого горлышка выкладываются помидоры со жгучей начинкой. Всё это заливается водой, доведенной до кипения. Емкости прикрываются крышками и на 15-20 минут оставляются остывать. Остатки воды выливать пока не нужно! Затем с банок жидкость сливается обратно в кастрюлю к остаткам, и туда же добавляется сахар, соль и уксус. Вскипятив рассол, им снова заполняются емкости с пока ещё сырой закуской, и сразу же закатываются. Банки до остывания ставятся вверх дном на крышки и хорошенько укутываются.

Маринование зеленых помидор

То, что зеленые пасленовые в свежем виде есть не стоит, знают многие. Причиной тому их низковыраженные вкусовые качества. А вот для консервации они подходят великолепно! Взять хотя бы «Заготовка зеленых помидор на зиму» рецепты маринования. Для этого метода обработки отбираются и зеленые, но достигшие размера, характерного для своего сорта, овощи. Кроме того, годятся и бурые плоды. Способов «Маринование незрелых томатов» можно выделить несколько. Следующие три рецепта опишут наиболее простые технологии домашнего маринования.

1 способ

Для закупорки одной трехлитровой банки маринада понадобится: 2 кг бурых помидор, 2 стручка горького перца, 2-3 репчатые луковицы, 50 г укропа, 2-3 листа черной смородины, несколько листков хрена. На 3 литра воды для маринада необходимо: 250 г соли, 350 г сахара, 700 мл столового 9% уксуса, 5 лавровых листов, 10 гвоздичек, по 10 горошин перца душистого и черного.

Отбираются для консервации исключительно бурые плоды пасленовых, одинаковой правильной формы, небольшие, с гладкой кожурой. Они моются и по возможности обсушиваются. Луковицы чистятся от шелухи и разрезаются пополам. Далее целенькими томатами заполняются стерилизованные банки, прокладывая между ними половинки луковиц, листья смородины, хрена, укроп и стручки горького перца. «Закладка» придавливается гнётом. Маринад готовится из воды, специй и уксуса. Заливка доводится до кипения, и ею (в горячем виде) заливаются банки, после чего они плотно укупориваются и переносятся в прохладное место на хранение.

2 способ

1 кг зеленых томатов,

100 г лука репчатого,

по 15 горошин перца черного и душистого,

2 лаврушки и кусочек красного острого перца.

Ну а маринад готовится из 1 литра воды, 100 г соли, 200 г сахара и 900 мл уксуса 6%.

Помидоры для закатки вымываются и нарезаются кружками толщиной до 1 см. Луковицы очищаются и измельчаются кубиками. Нарезка перекладывается в подходящую эмалированную кастрюлю и заливается маринадом. Заливка при этом должна быть холодной. Овощи в таком виде оставляются на ночь или часов на 6-8 (желательно в прохладном месте). Спустя указанное время маринад сливается в посуды. Помидоры укладываются плотненько в банки, прослаивая между ними специи и зелень по желанию. Заполняется тара лишь до плечиков, и не выше рекомендуемого уровня.

Заливка доводится до кипения и выливается в тару к заготовке, которая прикрывается жестяными закаточными крышками и пастеризуется 10-20 минут (в зависимости от литража) при температуре 85 С. Укупоренный после термообработки рецепт «Заготовка зеленых помидор на зиму» выносится к остальным консервациям на продолжительное хранение.

3 способ

Для маринования незрелых помидор третьим методом потребуется: сами овощи, зонтики укропа и чеснок (по одному зубчику на количеству отобранных помидор). Кроме того, подготавливается 3 литра воды, 250 мл 9% уксуса, по 2 ст.л. соли и сахара, 2 лавровых листка, 1 ч.л. сухих семян укропа.

Рецепт предполагает наличие небольшим томатов (но вообще «бубновые» овощи лучше не брать), в каждом из которых после мытья проделывается не глубокий надрез. Зубчики чеснока чистятся и вкладываются в надрез томата, иными словами помидоры шпигуются пряным чесночком. В чистые сухие банки закладываются соцветия укропа (зонтики), и на них располагаются зеленые помидоры с чесночной начинкой. Из воды, соли и сахара, а также уксуса и пряностей варится маринад. Раствор только доводится до момента кипения, после чего им – кипящим – заливаются овощи. Банки накрываются ошпаренными кипятком крышками и без стерилизации закатываются.



СТОИТ ОТМЕТИТЬ

При консервировании зеленых помидор методом маринования немаловажную роль исполняет сам маринад, в котором находятся овощи. Точнее он – залог успеха зимней закупорки. Поэтому можно подобрать вкуснейшую маринадную заливку, универсальную, подходящую для нескольких заготовок. Так, для маринада на одну литровую тару потребуется 2 ст.л. 9% уксуса, столько же соли и сахара. Вода для заливки вливается в кастрюлю и ставится на огонь для закипания. В момент начала кипения всыпается соль и песок сахарный, растворяются в воде и после вливается уксус.

Последние манипуляции выполняются уже сняв посуду с плиты. Не дав раствору остыть, овощи заливаются им, буквально кипящим. Использовать лимонную кислоту вместо уксуса категорически не нужно! Придать маринаду аромат и пряность можно добавлением в него специй: петрушки, гвоздики, укропа, перца-горошка черного и душистого, кориандра и иных пряностей. Эту заливку можно использовать практически для любых методов маринования. Единственное что допускается, это изменение количества насыпаемого в воду соли и сахара, исходя из индивидуальных вкусовых пристрастий.