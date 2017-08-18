Прием граждан

Уважаемые жители и гости Конаковского района и города Конаково!

Отдел МВД России по Конаковскому району Управления МВД России по Тверской области доводит до вашего сведения следующую информацию:

23 августа, с 14 до 16 часов, состоится прием граждан по адресу:

г. Конаково, ул. Васильковского, д. 15 (административное здание полиции г. Конаково), кабинет № 10.

Прием проводят:

- начальник ОМВД России по Конаковскому району Алексей Алексеевич Печенин,

- представитель Конаковской межрайонной прокуратуры,

- представитель следственного отдела по г. Конаково СУ СК РФ по Тверской области.

Справки по телефону (48242) 4-28-38.

Полиция предупреждает

граждан: будьте бдительны!

Несмотря на существующие высокие меры безопасности, фальшивомонетчики научились подделывать данные купюры в хорошем качестве и довольно быстро изобретают новые способы совершения преступления.

В первую очередь специалисты Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области рекомендуют гражданам быть внимательными при совершении сделок в непроверенных торговых точках, с малознакомыми людьми, на рынке и др. подобных ситуациях. Важно заметить, что фальшивки могут попасть и в оборот любого уважаемого предприятия или заведения.

Причина в довольно высоком качестве подделок – иногда фальшивки неотличимы от оригинала даже при проверке в инфракрасном свете на специальном приборе, и большинство фактов фальшивых купюр выявляется только в банке при пересчете денежных средств.

В качестве самого надёжного способа отличить банкноту Центрального банка Российской Федерации номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей тверские полицейские советуют обратить внимание на микроперфорацию. При рассматривании подлинной купюры против источника света вы увидите число «5000» или «1000» соответственно. Надпись должна быть выполнена абсолютно ровными едва заметными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь. Если бумага в месте расположения отверстий кажется шероховатой и они отчетливо прощупываются – перед вами подделка.

Также обращайте внимание на магнитную ленту, которая часто, но не всегда, в отличие от подлинной не впаянная и может деформироваться, иногда вместе расположения ленты заметно склеивание двух листов бумаги.

Просьба обо всех фактах обнаружения поддельных купюр незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.

Если вы заподозрили, что купюра, предлагаемая вам, может оказаться фальшивой и вы не можете это проверить на месте, в первую очередь запомните приметы того человека, который расплачивается с вами этой купюрой, его транспортного средства, а также номер автомобиля. Незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы. Помните, попытка сбыть фальшивую купюру, попавшую к вам случайно, тоже являются преступлением.

Тверские полицейские

напоминают о том,

как не стать жертвой

мошенников

Злоумышленники приходят в квартиры граждан под видом коммунальных работников, под предлогом проверки и замены газовых плит, проверки и установки приборов учета воды и газа, обмена денежных средств, снятия порчи, найма жилья, продажи товаров и продуктов питания, а также под видом социальных работников, сотрудников пенсионного фонда и различными другими предлогами. Воспользовавшись доверчивостью людей, мошенники похищают денежные сбережения.

Как поясняют в полиции, злоумышленники изобретательны и убедительны, они действуют стремительно, напористо и нагло. Знают, как войти в доверие, ошеломить жертву и не дать человеку вовремя одуматься. Целенаправленно выбирают пожилых либо страдающих болезнями граждан.

Чтобы уберечься от подобных посягательств, гражданам следует проявлять максимальную бдительность и не общаться с незнакомыми людьми, не впускать в квартиру посторонних, не проверив их документы, и ни в коем случае не передавать деньги чужим людям, какие бы выгоды они за это ни обещали.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области