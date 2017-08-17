В Тверской области ведется ремонт участка дороги «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок»

В 2017 году отремонтируют 10,8 км автодороги первого класса «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок». Общая протяженность объекта – 45,9 км. В прошлом году было приведено в нормативное состояние 15 км этой трассы.

«Мы привлекли достаточно серьезные деньги, наша задача – чтобы они были конвертированы в километры дорог, которые соответствуют требованиям федерального и регионального стандартов», – отметил Губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний Правительства Тверской области.

Автомобильная дорога первого класса «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок» проходит по территории Бологовского района. Объект имеет большое социально-экономическое значение. Кроме того, является частью западного эвакуационного маршрута Калининской атомной электростанции.

Восстановление изношенных покрытий участков автодороги «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок» предусмотрено государственной программой «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области». Ремонтные работы на объекте включают фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, обустройство съездов, укрепление обочин и нанесение разметки.

По состоянию на 16 августа 2017 года подрядной организацией ООО «Магистраль» (Удомля) ведется фрезерование, а также устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Согласно контракту, объект должен быть введен в эксплуатацию до 31 октября 2017 года.

Справочно: В Тверской области приняты единые стандарты качества ремонта и содержания дорог. Они разработаны на основе федеральных стандартов и технических норм.

Всего в 2017 году в Тверской области планируется привести в нормативное состояние более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий.

Пресс-служба Правительства Тверской области.