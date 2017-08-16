В Тверской области усилено внимание к вопросам безопасности на объектах транспортной инфраструктуры

Для Тверской области, которая является транзитным регионом с большим количеством объектов транспортной инфраструктуры, федеральными магистралями, вопросы обеспечения транспортной безопасности являются ключевыми. Об этом сообщил Губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя главные темы выездного совещания по обеспечению национальной безопасности на территории Центрального федерального округа, которое провели Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Мероприятие прошло сегодня, 16 августа, в Рязани.

«Мы уделяем особое внимание вопросам безопасности на дорогах. Сейчас в регионе приводятся в нормативное состояние магистрали, активизированы ремонт дорожной сети и работа с информацией, которую мы получаем в ходе контрольных мероприятий на дорогах», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в Тверской области развивается система видеонаблюдения на объектах транспортной инфраструктуры.

«Сейчас находимся в завершающей стадии переговоров с госкорпорацией «Ростех» по установке комплексов видеомониторинга, видеоконтроля и фиксации нарушений. Также готовимся к внедрению систем по автоматизированному весовому контролю на территории Тверской области и комплекса «Безопасный город»,– сказал Игорь Руденя.

Что касается информационной безопасности, Правительство региона взаимодействует по этим вопросам с компанией «Ростелеком». Как пояснил Губернатор, рассматривается возможность передачи компании части услуг, связанных с информационной безопасностью.

На совещании Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев также сообщил о реализации решений, принятых на предыдущем выездном совещании, которое прошло в сентябре прошлого года в Твери. Оно было посвящено защите населения регионов ЦФО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности на дорогах.

Глава Совбеза сказал, что в регионах проводятся мероприятия по совершенствованию защиты населения от чрезвычайных ситуаций, модернизируются системы оповещения, разрабатываются нормативные документы, регламентирующие порядок эвакуации граждан с учетом новых подходов.

Продолжается внедрение новых технологических средств спасения, налажено межведомственное взаимодействие по совершенствованию системы мониторинга чрезвычайных ситуаций. Создаются и внедряются в практику аппаратно-программные комплексы раннего предупреждения о возникновении ЧС на муниципальном уровне. В стадии завершения в регионах – система экстренного вызова по единому номеру 112.

Говоря о безопасности на дорогах, Николай Патрушев отметил сокращение на 12,8% числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того, налажено межведомственное взаимодействие и обмен информацией о нарушениях в сфере транспортного законодательства, актуализирована нормативная база об оказании медицинской помощи в ходе ДТП.

Губернатор Игорь Руденя сделал акцент на том, что для усиления работы по оказанию первой медицинской помощи, в Тверской области развивается санавиация. В рамках договоренности с Минздравом России в регионе появился еще один вертолет, что позволяет в круглосуточном режиме оказывать помощь пострадавшим в ДТП.

Пресс-служба Правительства Тверской области.