К новому учебному году: Только в «Прованс-Бейкери» - имбирное печенье для школьников

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Только в «Прованс-Бейкери» - имбирное печенье для школьников
Пекарня-кондитерская «Прованс-Бейкере» (бренд ГК «АгроПромкомплектация») вновь радует покупателей оригинальностью и радугой вкусов – уже сейчас в фирменных магазинах Группы компаний продаётся имбирное печенье, покрытое разноцветной глазурью и выполненное в форме мультяшных героев и школьных принадлежностей. Отличное лакомство для маленьких учеников и радость для их родителей!
По словам Натальи Колесниковой, директора пекарни «Прованс-Бейкери», раньше во многих странах мира имбирное печенье было традиционным рождественским угощением. Сегодня же печенье с приятным имбирным вкусом является украшением семейного стола в любое время года. Печенье для школьников от «Прованс-Бейкери» - тому подтверждение.
Пекарня-кондитерская «Прованс-Бейкери» выпускает более 200 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий – потрясающий хлеб, изумительную выпечку, самые вкусные пирожные. Гости, заглянувшие в фирменные магазины ГК «АгроПромкомплектация», останутся довольны лучшим качеством продукции и приятной дружелюбной атмосферой персонала.
Департамент по связям с общественностью Группы компаний «АгроПромкомплектация».