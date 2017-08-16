Губернатор Игорь Руденя принимает участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности РФ в Рязани

Сегодня, 16 августа, в Рязани проходит совместное с Полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе выездное совещание Секретаря Совета Безопасности РФ. Тверскую область на нем представляет Губернатор Игорь Руденя.

Совещание проводят Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Участие в рассмотрение повестки принимают главы регионов Центрального федерального округа, представители федеральных органов исполнительной власти и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

На совещании обсуждаются меры по обеспечению транспортной безопасности в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа, включая антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. В повестке также – вопрос о состоянии защищенности информационных ресурсов Российской Федерации в регионах ЦФО и мерах по ее укреплению.

«Объекты транспортной инфраструктуры продолжают оставаться приоритетными целями международных террористических организаций. Поэтому создание подразделений транспортной безопасности является одним из ключевых звеньев в системе защиы транспортного комплекса и требует первоочередного внимания не только со стороны федеральных структур, но и субъектов транспортной инфраструктуры», – отметил, открывая совещание, Николай Патрушев.

Глава Совбеза сообщил, что в ходе проверок выявляется ряд негативных факторов. В частности, планы обеспечения транспортной безопасности железнодорожных станций и вокзалов реализуется не в полном объеме, снижен контроль за состоянием железнодорожных путей. На многих объектах транспортной инфраструктуры не предусматривается использование служебных собак для обнаружения запрещенных для перемещения предметов и веществ.

Меры по решению этих и других проблем будут отражены в документе, который примут по итогам совещания.

Что касается информационной безопасности, то, по словам Николая Патрушева, анализ свидетельствует о резком обострении в данной сфере. В этих условиях защита информационных систем напрямую зависит от реализации положений соответствующего указа Президента России Владимира Путина.

Секретарь Совета безопасности обозначил – от глав регионов ЦФО требуется четкая координация процессов реализации планов перехода на использование продуктов и услуг отечественных производителей, а также обеспечение выполнения требований по защите информации при переводе документов служебного пользования в систему федеральных и региональных центров обработки данных.

Александр Беглов подчеркнул, что Центральный федеральный округ- это особая территория, где в большом количестве сконцентрированы транспортные узлы и пассажирские потоки.

«Сегодня перед государством стоит задача обеспечения безопасности граждан на транспорте, прежде всего в части развития технической и технологической оснащенности отрасли. Здесь речь идет и о модернизации транспорта, и о внедрении современных высокотехнологичных решений, таких как высокоскоростной железнодорожный транспорт, и о развитии комплексных информационных систем, инфраструктуры с учетом потребностей жителей страны», – считает полпред Президента в ЦФО.

В сентябре прошлого года в Твери под руководством Секретаря Совета Безопасности РФ проходило выездное совещание, посвященное актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на территории Центральной России. Обсуждались темы защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечения безопасности на дорогах.

В мае 2017-го делегации более 90 государств на площадке в Завидово Тверской области обсудили направления сотрудничества в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, обеспечение международной информационной безопасности и другие темы в рамках VIII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области