В Тверской области сельские педагоги, работающие с детьми-сиротами, получат компенсации на оплату жилья

В Тверской области сельским педагогам, работающим в государственных учреждениях, в которых воспитываются дети-сироты, будут компенсироваться расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Вопрос обсуждался на заседании Правительства региона под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Принятое решение позволит расширить категорию получателей этой выплаты. В настоящее время размер ежемесячной компенсации сельским педагогическим работникам на оплату жилья, отопления и освещения составляет 1500 рублей, ее получают 9635 человек. В областном бюджете в 2017 году на выплаты предусмотрено 180,1 млн рублей.

Укрепление материальной базы школ, обеспечение стабильности и благополучия педагогов, в том числе работающих в сельских учреждениях образования – в числе ключевых задач, поставленных Губернатором Игорем Руденей перед областным Правительством.

С 1 сентября в Тверской области на 10% увеличиваются должностные оклады педагогических работников. Повышение коснется более 20 тысяч человек. На оплату труда этой категории сотрудников образования в бюджете Тверской области на 2017 год предусмотрено свыше 6 млрд рублей.

Исполнение в Тверской области Указов Президента РФ обсуждалось на встрече главы государства Владимира Путина и Губернатора Игоря Рудени в июле текущего года. Как сообщил Игорь Руденя, в регионе достигнуты показатели по уровню зарплаты работников бюджетной сферы. На эти цели в 2016 году было направлено более 10 млрд рублей.