Аграрии Тверской области получат компенсации за приобретенное оборудование для производства мяса

В 2017 году из бюджета Тверской области направят 400 тыс. рублей на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение оборудования для убойных пунктов. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Важно, чтобы техника не просто лежала на складе, а работала. Нужно обязательно предусмотреть в порядке предоставления субсидии условие о выделении средств только после ввода оборудования в эксплуатацию. Также необходимо проверять стоимость оборудования, чтобы она соответствовала рыночным ценам по ЦФО», – подчеркнул Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области действуют 84 площадки для убоя скота и птицы.

«Сейчас закуплена техника для действующих пунктов на 2 млн рублей. Выделенные деньги позволят компенсировать 20% от этой суммы», – сообщил заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр сельского хозяйства Павел Мигулев.

Финансовая поддержка, направленная на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение оборудования для убойных пунктов, оказывается в двух регионах ЦФО – Тверской и Костромской областях.

В целом за последние три года в нашем регионе увеличены объемы производства мяса – со 100 тыс. тонн в 2014-ом до 182 тыс. тонн в 2016-ом. По итогам прошлого года Тверская область занимает восьмое место среди субъектов ЦФО по этому показателю.



Пресс-служба Правительства Тверской области