Экспертное сообщество положительно оценивает решение Игоря Рудени о восстановлении здания Речного вокзала

По мнению экспертов, решение о восстановлении здания Речного вокзала, принятое Губернатором Игорем Руденей, имеет важное значение для имиджа и сохранения истории города. Соответствующее заявление глава региона сделал 15 августа в ходе общения с журналистами.

«Это объект исторического и архитектурного наследия, который является символом Твери, как и Путевой дворец, Старый мост. Речной вокзал будет восстановлен с сохранением архитектурных форм», — обозначил Игорь Руденя.

К обсуждению концепции восстановительных работ приглашены специалисты в области истории, архитектуры, строительства и восстановления памятников культуры не только из Твери, но и из Москвы. Среди них — Народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, профессор Сергей Оссовский.

«У Губернатора есть твёрдое желание восстановить Речной вокзал. Это абсолютно реальная задача. Нужно максимально сберечь исторический облик, все архитектурные достоинства, при этом наполнив здание новыми технологиями и системами, создать комфортные условия, чтобы оно жило, приносило пользу и радость людям», — считает Сергей Оссовский.

Тверские архитекторы, которые исследовали объект ранее, готовы принять активное участие в работе.

«Есть много исследований и архивных материалов, сам проект, по которому было построено здание — всё документировано. Сохранившиеся конструкции можно укрепить и защитить, а то, что утрачено — воссоздать из новых современных материалов», — отметил архитектор-реставратор 1 категории Валерий Курочкин.

Что касается функционала здания после ремонтно-восстановительных работ, вопрос будет обсуждаться со специалистами. Член Общественной палаты Твери Павел Парамонов предлагает сохранить туристическое назначение Речного вокзала.

«Решение Губернатора Тверской области восстановить Речной вокзал — это хорошо, справедливо, правильно. Мне кажется, что инфраструктура вокруг здания может быть разной — рестораны, сувенирные магазины и так далее. Это туристическое, видовое место для Твери», — сказал Павел Парамонов.

По поручению Игоря Рудени создана рабочая группа для принятия решений относительно памятника культуры. Проводится экспертиза состояния объекта. В целях обеспечения безопасности вокруг строения установлено ограждение, на месте дежурят сотрудники МЧС и полиции, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто.