В Тверской области организации, поддерживающие одаренных школьников, могут получить грант В Тверской области в 2017 году более 1,2 млн рублей направят на предоставление грантовой поддержки некоммерческим организациям региона, занимающихся разви

В Тверской области организации, поддерживающие одаренных школьников, могут получить грант

В Тверской области в 2017 году более 1,2 млн рублей направят на предоставление грантовой поддержки некоммерческим организациям региона, занимающихся развитием системы выявления одаренных и талантливых детей. Решение принято сегодня, 15 августа, на заседании областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Мы расширяем позиции по поощрению талантливой молодежи региона. Эта работа направлена на то, чтобы через гранты и другие механизмы поддержки у юного поколения был стимул к развитию. Основная задача – чтобы молодые люди оставались в Тверской области, работали здесь, жили и развивались», – подчеркнул Игорь Руденя.

О значимости выявления и развития способностей у одаренных детей говорил в Послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин.

В Тверской области на получение гранта могут рассчитывать некоммерческие организации, создавшие условия для обучения одаренных старшеклассников и обеспечивающие углубленную подготовку по отдельным предметам. Один из основных критериев предоставления гранта – наличие у организации образовательного проекта со сроком реализации два года.

В регионе поддержка талантливых школьников осуществляется по нескольким направлениям. Организовано участие представителей Тверской области в федеральных программах образовательного центра «Сириус», действует класс для одаренных учащихся из районных центров и сельской местности региона и др.

Пресс-служба Правительства Тверской области.