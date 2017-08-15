Строители ГК «АгроПромкомплектация» отметили профессиональный праздник

13 августа строительные подразделения ГК «АгроПромкомплектация» отметили профессиональный праздник. По словам Геннадия Бондикова, заместителя генерального директора по строительству, сегодня в Курской области возводятся элеватор и два свинокомплекса, а в Конаковском районе Тверской области - гараж на 100 единиц автотранспорта.

- В 2017 году Группа компаний «АгроПромкомплектация» запустит в эксплуатацию два новых свиноводческих комплекса - Захарковский и Машкинский, - рассказал Геннадий Бондиков. – Строили СВК опережающими темпами. В начале лета начали монтаж оборудования Big Dutchmen и ввели в строй первый корпус Захарковского СВК. Также в с. Дмитрова Гора Конаковского района Тверской области продолжается строительство гаражного комплекса, рассчитанного на 100 единиц техники. Новый цех «АгроПромкомплектации» планируется сдать в эксплуатацию к началу отопительного сезона. Ещё одна крупная стройка, которую ведут специалисты Группы компаний, - элеватор в с. Линец Курской области. На самую большую стройплощадку Группы завезли оборудование, уже готовы каркасы будущих сооружений, залиты фундаменты под ёмкости для хранения зерна.

Департамент по связям с общественностью Группы компаний «АгроПромкомплектация».