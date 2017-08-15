В Тверской области новый главный федеральный инспектор

Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе Александром Бегловым назначен новый главный федеральный инспектор по Тверской области. Им стал действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Игорь Жуков. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя сегодня, 15 августа, на заседании регионального Правительства.

«От лица Правительства Тверской области хотел бы пожелать Игорю Александровичу успешной работы в нашем дружном коллективе», – сказал Игорь Руденя.

Игоря Жукова представил Мурат Зязиков, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.

«Игорь Жуков – человек ответственный, настроен на конструктивную работу. Не сомневаюсь, что задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в Тверской области будут выполнены», - отметил Мурат Зязиков.

Губернатор выразил благодарность за многолетнюю работу Юрию Стрелецкому, который являлся главным федеральным инспектором по Тверской области с 2010 года, и вручил ему почетный знак «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская».

Игорь Жуков Окончил Высшее политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР и Санкт-Петербургскую Высшую школу МВД РФ. Служил на разных должностях в специальных частях ВВ МВД СССР. Работал в Санкт-Петербурге в Северо-Западном УВД на транспорте, возглавлял Северо-Кавказский УВД на транспорте в Ростове-на-Дону.

С 2011 по 2014 годы – заместитель начальника Департамента по вопросам взаимодействия с Управлением делами Президента РФ Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров (г. Москва). С 2014 года являлся главным федеральным инспектором по Смоленской области.

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Мужества, орденом Почёта, удостоен звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации». Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭC, участник боевых действий. Отмечен наградами Русской Православной Церкви – орденом св. благоверного великого князя Димитрия Донского III степени и орденом св. благоверного князя Даниила Московского III степени.