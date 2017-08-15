Игорь Руденя принял участие в праздновании 105-й годовщины образования Военно-воздушных сил РФ в Твери

12 августа на аэродроме Мигалово в Твери прошли торжественные мероприятия, посвящённые 105-летию образования Военно-воздушных сил Российской Федерации. Военнослужащих и ветеранов 12 –й Мгинской краснознамённой военно-транспортной дивизии и 196-го гвардейского военно-транспортного авиационного полка поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: историю отечественных ВВС невозможно представить без людей, связанных с тверским краем. Это Андрей Туполев, Александр Покрышкин, Михаил Громов, Алексей Маресьев, Олег Макаров, более ста лётчиков – Героев Советского Союза и Российской Федерации.

«Мы никогда не забудем подвиг тех, кто стоял у истоков 12-й Мгинской краснознамённой военно-транспортной дивизии. Во время Великой Отечественной войны лётчики соединения добывали победу в боях за Ленинград, Курск и Орёл, Белоруссию и Прибалтику, в небе над Берлином. Сегодня военная авиация оснащается современной, передовой техникой, в лётные части приходят новые поколения авиаторов. Можно быть уверенными, что символ дивизии – белый медведь – будет и впредь олицетворением безупречного выполнения сложных задач и уникальных спецопераций», — отметил Игорь Руденя.

Игорь Руденя вручил награды регионального и федерального значения военнослужащим, которые отличились на службе.

«Сегодня на митинге присутствует только малая доля наших военнослужащих. Подавляющее большинство сейчас продолжает выполнять самые серьёзные задания. На протяжении десятилетий 12-я дивизия, как и вся военно-транспортная авиация, на высоком уровне решает задачи, поставленные Верховным главнокомандующим», — сказал председатель городского совета ветеранов Генрих Левкович, руководивший дивизией более 15 лет.

Почётные гости торжеств осмотрели авиационную технику, которая находится на вооружении воинских частей, базирующихся в Мигалово. С ветеранами авиации и военнослужащими Тверского гарнизона Игорь Руденя провёл неформальную встречу за чашкой чая.

Традиционно в День ВВС России аэродром «Мигалово» открывает двери для всех желающих. Гости могут осмотреть военные самолёты Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ил-76 снаружи и изнутри, попробовать солдатскую кашу. Организована концертная программа, игровая площадка для детей, работает пункт отбора на военную службу по контракту.

Пресс-служба Правительства Тверской области