В лесах Тверской области обновят 5000 км противопожарных полос

В Тверской области обустроено более 1400 км противопожарных минерализованных полос. Всего в 2017 году в лесах Верхневолжья будет приведено в порядок и обновлено 5000 км защитных противопожарных зон.

Задача предусмотреть все необходимые меры для защиты лесных массивов от пожаров, была поставлена Губернатором Игорем Руденей.

На сегодняшний день в Тверской области построено 8 км лесных дорог, предназначенных для охраны от пожаров – это 72,7% от годового плана. Благоустроено 187 зон отдыха граждан, пребывающих в лесах. Проведен ряд противопожарных просветительских мероприятий. В апреле-мае Тверская область присоединилась к всероссийской информационной кампании против поджогов сухой растительности «Береги лес!». Проект приурочен к Году экологии, объявленному Указом Президента РФ Владимира Путина.

Всего с начала пожароопасного сезона, который установлен в Тверской области с 20 апреля, на территории лесного фонда региона зафиксированы три пожара общей площадью 1,85 гектара – это почти в 12 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Все очаги ликвидированы в день обнаружения.

В тушении было задействовано 15 единиц техники и 47 человек: сотрудники ГБУ «Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес» и лесничеств, ГУ МЧС РФ по Тверской области, арендаторы лесных участков.

В целях оперативного обнаружения возгораний в Тверской области ведется наземное и авиационное патрулирование, видеомониторинг. Также используются два комплекта беспилотных летательных аппаратов для мониторинга обстановки на торфяниках.

Качество подготовки к лесопожарному сезону в Тверской области получило высокую оценку Министерства природных ресурсов и экологии РФ. По итогам прошлого года Тверская область заняла пятое место в рейтинге регионов по управлению лесами, составленном федеральным ведомством.

Министерство лесного хозяйства Тверской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу. При обнаружении возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатным телефонам лесной охраны: региональному 8-800-100-90-25, федеральному 8-800-100-94-00 или по телефону службы спасения 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области

