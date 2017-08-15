Тверская область заняла 3-е место в медиарейтинге по исполнению «майских указов» президента в сфере экономики

В рейтинге компании «Медиалогия» за июль Тверская область заняла 3-е место среди регионов России по исполнению пакета указов в сфере экономики, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

По мнению экспертов, в рейтинге нашла отражение целенаправленная работа губернатора Тверской области Игоря Рудени по развитию экономического потенциала территории.

«С момента вступления в должность губернатором определен четкий курс на выполнение обязательств по экономическим программам, которые реализуются в регионе, – сказал президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков. – В Тверской области в этом году создан Фонд развития промышленности, улучшилась ситуация с фондами по поддержке предпринимательства».

Эксперт отметил, что при участии Игоря Рудени в область пришли крупные компании.

«Все это в комплексе дает эффект, который нашел отражение в рейтинге. В свою очередь, высокие позиции привлекают новых инвесторов, которые заинтересованы в том, чтобы работать в Тверской области», – подчеркнул Владислав Шориков.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский считает, что все действия регионального Правительства и губернатора направлены на развитие области и в первую очередь – на улучшение экономической ситуации.

«Одно из наших предложений, которое поддержал губернатор – изменить оценку эффективности экономической деятельности муниципалитетов. В систему оценки в качестве одного из основных показателей включено количество созданных рабочих мест во внебюджетной сфере, – прокомментировал Антон Стамплевский. – Кроме того, по поручению Игоря Рудени проводится анализ эффективности всех мер государственной поддержки предпринимательства, которые реализуются в регионе за последние 10 лет. Это деловой подход, нацеленный на результат».

Эксперты также заявили, что в настоящее время налажен диалог губернатора с бизнес сообществом региона, и отметили максимальную доступность и открытость руководителя области для общения с предпринимательством.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина.