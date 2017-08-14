Верхневолжье - территория хороших новостей

18 и 19 августа 2017 года в Тверской области пройдет XX фестиваль региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей». Ежегодно в фестивале принимают участие более 150 представителей теле- и радиоканалов из ЦФО и других округов России.

Почетными гостями юбилейного журналистского форума станут Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ключевая тема фестиваля в 2017 году – роль гражданской активности в социально-экономическом развитии регионов. Этому вопросу будет посвящена дискуссионная площадка ТХН.

Также на фестивале подведут итоги творческого конкурса теле- и радиопрограмм. Будут объявлены победители в номинациях «Программа «Новости», «Лучший тележурналист», «Лучший ведущий телевизионной программы», «Лучшая радиопрограмма «Новости».

На «Территории хороших новостей» вручат специальный приз Губернатора Тверской области. Его получит одна их муниципальных телерадиокомпаний за лучшую работу об успешных проектах, реализованных в регионе.

Также предусмотрен специальный приз Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе «ЦФО – территория активных людей» за лучший сюжет о гражданских инициативах, которые внесли весомый вклад в развитие субъектов округа.

На площадке фестиваля в Твери состоятся обучающие семинары и мастер-классы тележурналистов центральных теле- и радиоканалов РФ, а также преподавателей Тверского государственного университета. 19 августа запланировано посещение участниками ТХН фестиваля карельского пирога «Калитка», который пройдет в Лихославльском районе.

Кроме того, в программе – традиционное «доброе дело», которое ежегодно является неотъемлемой частью «Территории хороших новостей».

Справочно: Фестиваль региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей» проходит в Тверской области с 1998 года. Его учредителями выступают региональное Правительство, аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Международная Академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье».

Основные задачи мероприятия: обмен опытом специалистов телерадиокомпаний Тверской области и коллег из ЦФО по освещению реализации региональных и федеральных проектов, повышение профессионального мастерства теле- и радиожурналистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области