Губернатор Игорь Руденя и вице-спикер Госдумы Владимир Васильев встретились с обманутыми дольщиками Твери

Сегодня, 11 августа, Губернатор Игорь Руденя и заместитель Председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев встретились с обманутыми дольщиками областного центра. Обсуждались механизмы завершения строительства домов, вопросы государственной поддержки граждан, чьи права были нарушены.

Участие в обсуждении приняли председатель постоянной комиссии Тверской городской думы по депутатской этике и противодействию коррупции Олег Балаян, представители руководства Твери, инициативных групп дольщиков.

«Сейчас мы активно ведем работу по завершению строительства объектов СУ-155, решается вопрос досрочной сдачи ряда домов. Но есть и другие объекты, которые вызывают тревогу. Необходимо совершенствовать законодательство, чтобы исключить аферизм в сфере инвестиционного строительства», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

«В федеральное законодательство были внесены серьезные изменения по защите прав дольщиков. На решение проблемы направлен и региональный закон, по которому из областного фонда выделяются земли инвесторам. Я хотел бы поблагодарить Губернатора Игоря Руденю за то, что эта тема находится на его постоянном контроле», – подчеркнул Владимир Васильев.

Участники встречи задавали вопросы, касающиеся вступления в региональный реестр обманутых дольщиков, взаимодействия с застройщиками, сроков завершения строительства, эксплуатации инженерной инфраструктуры после сдачи домов,

По каждому из вопросов Губернатором были даны конкретные поручения, по проблемным объектам идет поиск инвесторов.

В завершении встречи Губернатор Игорь Руденя и Олег Балаян поздравили с днем рождения Владимира Васильева, который посвятил этот день рабочей поездке в Тверскую область.

Пресс-служба Правительства Тверской области.