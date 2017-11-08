БОЛЕЕ 38 МИЛЛИОНОВ - ФЕРМЕРАМ

Более 38 млн рублей грантовой поддержки получили фермеры Тверской области в 2017 году

В Тверской области в 2017 году 5 начинающих фермеров и 2 семейные животноводческие фермы стали получателями грантовой поддержки. Средства в общей сумме более 38 млн рублей были выделены из областного и федерального бюджетов. Объем помощи увеличился на 22% по сравнению с 2016 годом.

«В Тверской области необходимо наращивать поддержку села, развивать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось и крепло, чтобы из него не уезжала молодёжь. Чтобы люди оставались жить и работать в родном крае», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Обладатели грантов определялись по результатам конкурсов. Финансовую поддержку получили начинающие фермеры из Оленинского, Осташковского, Кимрского районов и владельцы семейных животноводческих ферм из Бологовского и Максатихинского районов.

Полученные средства они смогут использовать на приобретение земельных участков сельхозназначения, строительство и реконструкцию ферм, складов, объектов по переработке продукции животноводства, ремонт подъездных дорог, подключение сельхозобъектов к инженерным сетям, приобретение сельскохозяйственных животных, техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования.

Приоритетные отрасли, по которым осуществляется грантовая поддержка - разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.

С 2017 года грантовая поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм оказывается в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017 – 2022 годы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.