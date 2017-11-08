В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН – БЕЗ СРЫВОВ

В этом году начата передача полномочий по обеспечению отопления и горячего водоснабжения из городских и сельских поселений на уровень администрации Конаковского района.

«Заря» уже сообщала о том, что в целях своевременного вступления поселений Конаковского района в отопительный сезон, недопущения чрезвычайных ситуаций, модернизации материальной базы и бесперебойного снабжения населения теплом и горячим водой, с весны этого года ведется работа по созданию единой теплоснабжающей организации.

Иными словами - если мы хотим, чтобы в наших квартирах и домах с наступлением осенних холодов стало тепло, нужно обеспечить своевременную подготовку котельных и теплотрасс к зиме. К сожалению, в ряде населенных пунктов Конаковского района включение отопления осенью сопровождалось рядом проблем: неполная готовность котельных и теплотрасс, задолженности населения за коммунальные услуги и поселенческих МУПов – за энергоресурс (особенно за газ), неспособность договориться с поставщиками тепла и муниципалитетами… Всего этого можно и нужно избежать, если управление таким сложным и ответственным процессом, как вступление в отопительный сезон, будет находиться в одних руках.

Во исполнение этих задач был создан и в начале июля поставлен на учет в налоговые органы МУП «РТС» (муниципальное унитарное предприятие «Районные тепловые сети»), учредителем которого стала администрация Конаковского района.

Директором нового МУПа стал Николай Алексеевич Максимов, главным инженером – Николай Алексеевич Иньшин. Штат нового учреждения – более 80 человек. Пока МУП объединил теплоресурсные организации, а Конаковский район, соответственно, принял полномочия по теплоснабжению и горячему водоснабжению четырех поселений. Это Старомелковское, Городенское, Ручьевское и Селиховское сельские поселения. Решение о принятии полномочий было вынесено на сессии Собрания депутатов Конаковского района еще 27 апреля сего года.

С этого времени была начата большая подготовка по переводу котельных этих четырех поселений на баланс района. В стратегическом плане создание МУПа дает возможность заняться серьезной реконструкцией (а где-то и восстановлением) теплогенерирующих и теплоснабжающих мощностей – ведь на это предусмотрены только на предстоящий отопительный сезон 2017-2018 годов почти 50 миллионов рублей, причем около 8 миллионов будет выделено из районного бюджета, а остальное – из регионального бюджета.

В конце прошлой недели глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ и заместитель главы администрации Конаковского района Владимир ШОР, курирующий сферу ЖКХ, провели инспекционную поездку по объектам МУП «РТС».