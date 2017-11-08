Не оставляйте детей одних!

На прошлой неделе всех жителей Конаковского района шокировала новость о гибели двоих детей в городе Конаково. Девочка 2006 года рождения и мальчик 2008-го погибли, утонув во время купания.

ЧП произошло у берегов реки Донховки. Тела несовершеннолетних достали из воды и передали полиции. В ситуации разбираются следственные органы.

Уже доподлинно известно, что на реку они отправились втроем: 9-летний мальчик, 10-летняя девочка и 5-летняя девочка, все трое из одной семьи. Старшие дети нырнули и не смогли вынырнуть, их младшая сестра побежала рассказать о случившемся родителям. Мачеха погибших детей бросилась на помощь, как и мужчина, оказавшийся поблизости. Тело мальчика удалось достать со дна реки, девочку подняли из воды уже прибывшие на место спасатели МЧС.

Следствие даст оценку ЧП - действиям родственников погибших детей, а также - администрации г. Конаково по выполнению обязанностей в части организации мест безопасного купания для жителей города.

Следственным комитетом по городу Конаково 3 августа было возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих малолетних детей по признакам преступления предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса РФ «Оставление в опасности». Уголовное дело было направлено Конаковскому межрайонному прокурору для определения подследственности. В конаковской межрайонной прокуратуре, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, материалы были изучены и из них сделаны выводы, что данное возбуждение уголовного дела явилось преждевременным. При проверке законности и обоснованности данного процессуального решения конаковской межрайонной прокуратурой принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении мачехи погибших детей. Материалы отправлены обратно в следственный комитет для дополнительной проверки.

По предварительно проведенному расследованию, семья характеризовалась как положительная и по месту жительства, и по месту учебы детей, дети не состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и внутришкольном учете. Проверка продолжается, и уже по ее итогам будут сделаны соответствующие выводы.

ГИМС предупреждает: ребенок должен

быть под присмотром

С начала купального сезона на водоемах Тверской области утонули 11 человек. Пугает то, что почти половина из них – дети. В большинстве случаев, говорят сотрудники ГИМС, гибель детей на воде происходит по вине взрослых. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Тверской области обращается к родителям: Взрослые, не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов. Маленькие дети удивительно бесстрашны. Не ведая об опасности, они могут в воде оступиться и упасть, захлебнуться волной или попасть в яму. Маленьким детям надевайте нагрудные надувные жилетки и поплавки на руки.

Не забывайте о своей ответственности за их жизнь!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» и «101» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Уважаемые жители

Конаковского района!

Ввиду последних трагических событий, когда в реке Донховке города Конаково утонули двое детей, которые купались без присмотра родителей, прошу уделить повышенное внимание безопасности вблизи водоемов. Уважаемые родители, не оставляйте без присмотра своих детей и не допускайте их купания в водоемах без вашего внимания.

Если вы станете свидетелем несчастного случая, просьба незамедлительно сообщить в соответствующие структуры: в единую дежурно-диспетчерскую службу Конаковского района по тел. 4-97-78 или дежурному диспетчеру Конаковского пожарно-спасательного гарнизона по тел. 4-31-54. Ведь главное в таких ситуациях — вовремя прийти на помощь.

Глава администрации Конаковского района

Олег Лобановский.