МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Подготовка к отопительному сезону_______________



Ранее мы сообщали, что администрацией Конаковского района были приняты полномочия по теплоснабжению и горячему водоснабжению от следующих поселений: Старомелковское с/п, Городенское с/п, Ручьевское с/п, Селиховское с/п.

Для осуществления этих полномочий районной администрацией было создано новое муниципальное унитарное предприятие «Районные тепловые сети». И в новом отопительном сезоне в вышеуказанных поселениях новый МУП «РТС» будет отвечать за качество и своевременность предоставления услуг населению. Конечно, с принятием полномочий «по наследству» достались и устаревшие теплоснабжающие котельные, на которых в настоящий момент «РТС» ведет активную работу, чтобы в зиму граждане вошли с теплом и горячей водой.

В минувшую пятницу глава администрации Конаковского района Олег Лобановский совместно с заместителем по развитию Владимиром Шором посмотрели, как работает новый МУП, а также посетили котельную в Городенском с/п и лично проверили, как идет подготовка к отопительному сезону на этом объекте.

В ходе поездки на базу, где расположился МУП «РТС», Олег Владимирович и Владимир Эммануилович познакомились с персоналом, посмотрели условия, в которых будут работать люди, а также обсудили с руководством МУПа их планы на ближайшую перспективу.

Николай Максимов, директор МУП «РТС»: «Конечно, условия для работы на данный момент далеки от комфортных, сотрудники ютятся в двух кабинетах, так как основное помещение требует ремонта. Но, несмотря на это, наша основная цель на ближайшее время — нормально вступить в отопительный сезон и обеспечить гражданам бесперебойную подачу горячего водоснабжения и теплоснабжения. И уже только после этого мы займемся обустройством нашей базы. В настоящий момент активная работа по подготовке к отопительному сезону ведется на котельной в д.Кошелево Городенского сельского поселения».

И следующим объектом осмотра стала эта котельная. Виктор Рыков, мастер по ремонту тепловых сетей, рассказал, что в настоящий момент на котельной ведется чистка котлов, частичная замена труб и подварка креплений котла. И в новый отопительный сезон этот объект введется своевременно.

Слово главе_интервью

На этой неделе «Слово главе» дошло и до Екатерины Корневой,

главы Городенского сельского поселения.



- Екатерина Владимировна, сколько лет вы занимаете должность главы администрации, какие проекты и работы удалось выполнить за это время?

- На должности главы администрации Городенского с/п работаю с 2009 года. И все это время в поселении мы стараемся надлежащим образом исполнять свои полномочия. Ежегодно ведется работа по подготовке к отопительному сезону, проводится подсыпка и ремонт дорог третьего класса. В процессе подготовки к летнему периоду идет опашка всех деревень и чистка прудов, чтобы исключить случаи возникновения пожаров и их распространения.

В 2015 году был осуществлен капитальный ремонт крыш 12-ти многоквартирных домов. В том же году в с.Городня была открыта многофункциональная спортивная площадка, построена хоккейная коробка, высажен яблоневый сад и установлена въездная стела.

Что касается крупных проектов, то в 2016году, в рамках подготовки к отопительному сезону, была проведена работа по газоснабжению 3-х многоквартирных домов в д.Заполок на общую сумму 4,6 миллиона рублей. А также, разработан проект газоснабжения 6 деревень: Кошелево, Новенькое, Межево, Меженино, Лукино, Сентюрино - общей протяженностью 15,6 км. Реализация данного проекта позволит обеспечить газом порядка 700 жителей Городенского с/п.

- Что вы можете рассказать о поселении на сегодняшний день?

- В поселении 21 населенный пункт, общая численность проживающих в них людей составляет 3200 человек. В поселении функционируют следующие учреждения: библиотека и два ее филиала: в д.Кошелево и в д.Заполок, средняя общеобразовательная школа, детская православная гимназия, детский сад, амбулатория, аптека, отделение почты России и МУП «ЖКХ Городня». Хотела бы отметить, что наш МУП уже второй год активно борется с борщивиком: специалисты МУПа прошли специальное обучение и получили сертификаты, позволяющие проводить работы по его уничтожению.

Для организации досугово-творческой деятельности детей в поселении функционируют следующие кружки: хор «Селяночка», 4 танцевальных коллектива, кружок прикладного творчества, театральный кружок и вокальная студия.

Также на территории поселения работают предприятия и организации, которые занимаются сельскохозяйственной, строительной и торговой деятельностью.

- Какие основные проблемы в поселении есть на сегодняшний день?

- Одной из основных проблем является частичное отсутствие газификации в поселении. А также муниципальная котельная, которая обслуживает жилой фонд Городенского сельского поселения, а именно 4 многоквартирных дома по 36 квартир. Котельная убыточная. Ежегодная сумма выпадающих доходов (по данным аудиторского заключения) составляет порядка 5,0 млн. рублей.

- Екатерина Владимировна, в поселении что-то делается для решения этих проблем?

- Что касается котельной, то в этом году мы передали полномочия по отоплению и горячему водоснабжению на уровень администрации Конаковского района, и в этом они нам очень помогли. Котельная устаревшая, и уже необходимо строительство новой. Естественно, силами поселения с такой задачей не справиться. Но районные власти взяли решение этой проблемы на себя. Как я и говорила ранее, по газификации подготовлена проектно-сметная документация. На проведение ее государственной экспертизы денежные средства были выделены, в том числе, и из районного бюджета, в размере 621613 рублей. И уже на следующий год начнется работа по газификации поселения. Стоимость реализации проекта составляет 57 миллионов рублей, финансирование будет осуществляться из федерального, областного и местного бюджетов.

- Расскажите, что сделано в поселении за 2017 год и планы на ближайшую перспективу?

- В этом году мы участвовали в программе поддержки местных инициатив, и наш проект был одобрен. Сейчас находится в стадии завершения ремонт фасада здания клуба по этому проекту. Также в этом году мы планируем завершить перевод амбулатории из старого здания в новое, по этому вопросу огромную поддержку мы чувствуем со стороны районных и региональных властей.

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Также Екатерина Владимировна отметила, что без помощи администрации Конаковского района и высокой активности граждан было невозможно достичь те задачи, которые стоят перед поселением в настоящее время.

Участки многодетным семьям_____________________законы в действии

Администрацией Конаковского района и администрациями городских поселений района осуществляется работа по реализации закона Тверской области от 07.12.2011г № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области».

Подробнее о том, как происходит процедура предоставления участков, рассказала Татьяна Веряскина, председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям: «Очередность граждан, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков, ведется в разрезе городских и сельских поселений района по месту жительства граждан. Администрацией Конаковского района осуществляется постановка многодетных граждан на очередь на получение земельного участка, а также формирование и предоставление земельных участков многодетным семьям, проживающим на территории сельских поселений района. А администрации городских поселений формируют и предоставляют участки многодетным семьям, проживающим на территории соответствующих городских поселений. В этом году мы уже предоставили земельные участки 34 семьям».

Заметим, что за период реализации данного закона на очередь были поставлены 697 многодетных семьей. Уже 353 многодетные семьи получили земельные участки.

На сегодняшний день сформированы и находятся в стадии формирования для предоставления многодетным семьям еще 207 земельных участков. А еще 137 — только предстоит сформировать. И власти района и поселений будут активно работать в этом направлении.



Совет ветеранов____________ рабочая встреча



7 августа в администрации Конаковского района состоялось заседание рабочей группы по организации празднования 30-летия совета ветеранов Конаковского района. Встреча была проведена под руководством председателя совета ветеранов Конаковского района Галины Аксеновой. В состав рабочей группы вошли: должностные лица районной администрации, председатели районных ветеранских организаций и руководители клубов ветеранов Конаковского района.

В ходе рабочей встречи обсудили организационные вопросы проведения праздничного мероприятия. Были определены дата и место — празднование состоится 28 сентября в 12 часов в ДК «Современник». Также участники совещания обсудили следующие вопросы: финансирование, доставку ветеранов из поселений к месту проведения мероприятия, состав творческих коллективов, которые подарят свои выступления, и список почетных гостей, которые поздравят ветеранов и вручат почетные грамоты активистам ветеранских организаций.

Предполагается, что лучшие из лучших представители старшего поколения будут отмечены почетными грамотами: губернатора Тверской области, Законодательного собрания Тверской области, Общественной палаты Тверской области, руководства района и самих ветеранских организаций.



Обеспечить жильем _______ЖКХ

Ранее мы сообщали, что сотрудники жилищно-коммунального отдела администрации Конаковского района ведут работу по обеспечению детей-сирот жильем. На эти цели выделяются средства из федерального и регионального бюджетов. Районная администрация занимается поиском, приобретением квартир, а также оформлением их в собственность и передачей сиротам.

Подробнее об этом рассказала Валентина Смитюх, заместитель заведующего жилищно-коммунальным отделом администрации Конаковского района: «Согласно списку, сформированному министерством социальной защиты Тверской области, в Конаковском районе числятся 13 детей-сирот, которые должны быть обеспечены жилыми помещениями в текущем году.

В настоящее время администрацией Конаковского района приобретено 11 квартир, 9 из которых уже переданы детям-сиротам по договору специализированного найма. Остальные квартиры находятся в стадии оформления. И в ближайшее время все 13 детей будут обеспечены жильем».

Также Валентина Ивановна отметила, что в 2017 году был выдан сертификат семье бывшего военнослужащего на приобретение жилья.



Допустили к работе_____________________________проверки

В Конаковском районе завершается приемка детских садов к новому 2017-2018 образовательному году. На сегодняшний день принято и допущено к работе 20 детских садов района. Предстоит пройти проверку еще шести оставшимся садам, 4 из которых летом работают в дежурном режиме, а 2 - будут проверены в соответствии с графиком приемки.

Проверка образовательных учреждений проходила на основании распоряжения администрации Конаковского района №118 от 03.07.2017 «О подготовке образовательных учреждений Конаковского района к 2017-2018 учебному году». Ее осуществляла комиссия, в состав которой вошли должностные лица и сотрудники управления образования администрации Конаковского района.

Комиссией был проверен порядок в группах, исполнение ремонтных работ, а также благоустройство территорий. В садах были выполнены следующие виды ремонтных работ: покраска стен, потолков, полов и лестничных маршей. Также были выкрашены объекты на детских площадках. В некоторых детских садах проведена частичная замена окон, кровли и замена труб. Что касается благоустройства территорий, то необходимо отметить, что все сады участвуют в конкурсе на лучший участок, итоги которого будут подведены после 24 августа. По результатам конкурса лучшие учреждения наградят грамотами управления образования Конаковского района.

О результатах приемки рассказала начальник управления образования Конаковского района Ольга Булгакова: «Результаты приемки достаточно положительны. Видно, что все руководители детских садов стараются привести учреждения в порядок, чтобы детям было комфортно, безопасно и приятно проводить время в садиках.

Среди всех, общим решением комиссии, хотелось бы особо отметить детские сады № 3, № 7 и № 14 г.Конаково, а также Городенский, Мелковский и Мокшинский сады - они лучше всех подготовились и провели ремонтные работы. Также хотелось бы отметить родителей, которые активно участвуют в подготовке детских садов к новому образовательному году: помогают с благоустройством садовых участков, и выразить им слова благодарности. Самые активные родители будут отмечены грамотами управления образования».

В завершении добавим, что на данный момент ведется приемка районных школ к новому учебному году, о которой мы расскажем в следующих выпусках.