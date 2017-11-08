13 августа – День строителя

Если есть стройка –

жизнь продолжается

…Рассекаются реки, дороги,

необъятные дали страны,

держат небо атланты, не боги,

созидатели всюду нужны,

расцветает родная столица,

города, обновляясь, растут.

И мы знаем, нам есть,

чем гордиться -

мы строители, это наш труд!

Конаково, без сомнения, город энергетиков, и точно так же его можно назвать городом строителей. Строительство всегда представляло и будет представлять основу жизни любого общества - если работают строители, значит, и другие отрасли развиваются. Построили, к примеру, завод – появились новые рабочие места. То есть строители, работая сами, дают работу другим, и поэтому заслуживают особого внимания.

День строителя в Конакове раньше праздновали всем городом. С началом строительства Конаковской ГРЭС в город первыми приехали именно они – строители, со всех уголков нашей огромной страны. Именно их руки построили все наши жилые кварталы, промышленные предприятия, больницы, школы, детские сады, объекты социальной и культурной сфер, всё, без чего сегодня наша жизнь не представляется возможной.

Главное - контроль

и сопровождение

Каким бы качественным ни был проект, какой бы интересной ни была архитектурная концепция, неумелое строительство может свести все усилия профессионалов к нулю. Как этого избежать? Помогут специалисты МУП «Отдел единого заказчика по капитальному строительству» администрации Конаковского района.

Чем же занимаются специалисты этого отдела с замысловатым и непонятным обывателю названием? А всё очень просто: они профессионалы высочайшего класса, которые сопровождают любое строительство - от разработки проекта до полного ввода в эксплуатацию. Осуществляют контроль за ходом строительства, оказывают инженеринговые услуги, проводят изыскательские работы, готовят проектно-сметную документацию и многое-многое другое.

Предприятие работает уже более 20 лет, у истоков его создания стоял безвременно ушедший в этом году Николай Семенович Мирошниченко. Сегодня его возглавляет Али Айсович Хабибулин. Строитель с сорокалетним стажем. Профессионал и специалист своего дела - дела, которое он выбрал еще в юности, определяясь с будущей профессией. Как вспоминает сам Али Айсович, интерес ко всему, что так или иначе связано со строительством, появился у него ещё в школе. В 1977 году, окончив Калининский политехнический институт по специальности инженер-гидротехник, по распределению он был направлен на большую стройку в Белгородскую область. Здесь начиналось строительство плотины через реку Северский Донец близ небольшого села с дивным названием Маслова Пристань. Отработав по контракту, вернулся в родной Калинин. Здесь и познакомился со своей будущей женой, которая по воле судеб оказалась из Конакова. В 1979 году молодая семья переехала в наш город. Жить, работать и строить новую жизнь. Со временем осталось в прошлом гидротехническое строительство, на смену пришло строительство гражданское, промышленное. Участвовал в возведении жилых домов, школ, детских садов, заводов и многих других объектов, вкладывая в каждый душу и сердце.

- За плечами каждого из нас, можно сказать старожилов строительной отрасли, такое количество объектов, что, наверное, и не сосчитать, а производственный стаж исчисляется десятилетиями. Работали и мастерами, и прорабами, и начальниками участков – все это и дало те знания, которые сейчас хочется не только применять, но и передавать молодым, начинающим строителям, – улыбается Али Айсович.

Бок о бок с Али Айсовичем более 10 лет работает и Станислав Борисович Наумов, почетный строитель Тверской области. Именно его чаще всего можно видеть на крупнейших стройках Конаковского района. Контроль за ходом работ, подготовка документации, знание своего дела на «отлично», без сомнения – он знает о строительстве все. А начиналось все в далеком 1965 году, когда молодой специалист приехал на большую стройку. Станислав Борисович строил Конаковскую ГРЭС буквально с фундамента. На его глазах росли и трубы энергетического гиганта. Как он сам говорит, все трубы - мои. А ступеньки карьерной лестницы вели его только вверх. Мастер, прораб, начальник участка, многие годы он работал в ПМК-376, возглавлял его. Сидеть дома на пенсии – это не его.

- Пока могу работать и помогать людям, буду работать, – отмечает Станислав Наумов.

Да и кто скажет, что этот остроумный молодой человек, с «чертиками» в глазах, давно уже дедушка замечательных внуков. На данный момент в штате предприятия 6 человек. У каждого за плечами не один год работы. Алексей Иванович Егоров пришел в МУП в 1997 году, сегодня он главный специалист по техническому надзору.

О Викторе Ивановиче Савельеве его коллеги вспоминают с теплотой и уважением. В прошлом главный инженер УС ГРЭС, он пришел в МУП «Отдел единого заказчика по капитальному строительству» администрации Конаковского района и проработал более 10 лет. Весть о том, что его не стало, была громом среди ясного неба, для всех, кто работал и был знаком с ним.

Более пяти лет в коллективе еще один человек, хоть по профессии и не связанный со строительством, но прикипевший всей душой к коллективу – водитель Иван Николаевич Онищенко.

Особая гордость коллектива – его прекрасная половина. Очаровательные женщины - Ольга Сидорова и Любовь Львова. Ольга Константиновна работает главным бухгалтером более 10 лет и как сама говорит, работа ей очень нравится: «Работать с профессионалами своего дела легко, а за спиной опытного руководителя – как за каменной стеной».

Любовь Викторовна работает в отделе 3 года, в должности специалиста по сметным вопросам и договорным делам. Составить смету, проверить правильность составления договоров, здесь она ас.

Строительство –

путь к созиданию

Как говорят наши собеседники, строительная отрасль – это не только возведение нового жилья и новых объектов. Это еще и ремонт, и реконструкция старых. Вопросы, касающиеся объектов, находящихся в муниципальном ведении, возложены на плечи администраций поселений. Администрация Конаковского района, в свою очередь, является координатором реализации проектов и соинвестором поселений в решении многих острых вопросов.

Благодаря слаженной работе администрации Конаковского района, в 2016 году в областную программу для получения межбюджетных трансфертов на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений и систем водоотведения в населенных пунктах Тверской области, осуществляющих сброс сточных вод в Иваньковское водохранилище, вошел проект по реконструкции канализационных очистных сооружений в поселке Радченко, мощностью очистки 2 тысячи кубических метров в сутки. В данную областную программу также включен проект «Первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково». Финансирование данного проекта (а это ни много ни мало около 500 миллионов рублей) будет осуществляться за счет межбюджетного трансферта города Москвы, при поддержке мэра Сергея Собянина.

Нельзя не сказать и еще об одном крупнейшем проекте, исполнение которого под строгим контролем МУП ««Отдел единого заказчика по капитальному строительству». Это программа «Комплексная инженерная подготовка площадки к микрорайону «Южный» под жилую застройку для многодетных семей городского поселения город Конаково». Данные участки будут на 100 процентов оснащены всеми необходимыми коммуникациями (связь, электричество, газ, вода, канализация) и подъездными дорогами. В рамках проекта были полностью газифицированы и близлежащие к новому микрорайону улицы.

- Нам повезло, мы провели огромную работу в Конакове по части инфраструктуры. Мы переложили все напорные коллекторы, заменили старые водоводы от завода «Микроприбор», до улицы Транспортной, полностью газифицировали близлежащие улицы. В этом году должны были продолжить работы по благоустройству в рамках софинансирования, проложить асфальт, провести освещение, но, к сожалению, администрация города отказалась от этой части работ в текущем году по причине нехватки средств в бюджете и отказалась от участия в программе, это не может не огорчать. Работы перенесены на следующий год, – говорит Станислав Наумов.

Помимо этого администрацией Конаковского района постоянно ведутся капитальные и текущие ремонты общеобразовательных учреждений и бюджетных организаций. В районе реализуются инвестиционные проекты по строительству предприятий сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции в сельских поселениях «Завидово», Селиховском, Ручьевском, Дмитровогорском, объекты культуры и спорта.

Сколько всего сделано за 20 лет работы предприятия - и не перечесть. На вопрос, какой объект запомнился особенно, наши собеседники пожимают плечами: каждый особенный по-своему. Однако, считает Станислав Наумов, особая гордость – это газификация д. Вахромеево. Сколько это стоило трудов и сил, но работа была проделана на высочайшем уровне.

В ближайших планах – газификация Селиховского сельского поселения, капитальный ремонт тепловых сетей, реконструкция котельных в Городне и Ручьях и многое другое…

«С праздником, коллеги!»

По традиции, все они в профессиональный праздник соберутся за праздничным столом, вспомнят прошлое, будут строить планы на будущее, давать наказы молодым.

Сегодняшней молодежи, с одной стороны, легче, а с другой – труднее. Раньше не хватало рабочих рук, специалистов, каждый мог себя показать и делать карьеру. Сегодня не просто найти работу, но много возможностей для проявления творчества и инициативы, открытия собственного дела. Старание и трудолюбие – вот ключ к успеху во все времена.

К сожалению, строительная отрасль сегодня, мягко говоря, переживает не лучшие времена. Но ветераны-строители, а наших сегодняшних героев можно назвать именно так,

верят в непременное возрождение, ибо, переставая строить, общество деградирует. «Первая и древнейшая профессия строителя обречена на выживание», – считают Али Айсович и Станислав Борисович. И пусть их слова окажутся пророческими! С праздником!



Ольга ГЛОТОВА.