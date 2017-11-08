Достучаться до главы

А может быть, и не до главы поселения, а руководителя организации или отдела администрации. Наша редакция предлагает жителям Конаковского района стать участниками нового проекта. У вас есть проблема, которую вы не можете решить, потому что не можете попасть на прием или не знаете, к кому обратиться? Тогда обращайтесь к нам в редакцию. Мы поможем вам задать интересующий вас вопрос и получить исчерпывающий ответ. А может, у вас есть планы по благоустройству и улучшению качества жизни в вашем поселке, деревне, улице. Нам интересно все. Темы для обращений могут быть самыми разными – от вопросов социальных до вопросов юридических. Есть одно условие: все ваши обращения должны быть в письменном или электронном виде, но это не значит, что мы не ждем от вас и звонков в редакцию. Пишите, звоните! Вас услышат и вам ответят!

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В прошлом номере мы опубликовали письмо – просьбу жителей города Конаково по ул. Васильковского д. № 3.

В нем говорилось о том, что на детской площадке, где гуляют дети, качели технически устарели, и жители просят их обновить. Также они обратили внимание на состояние деревьев, которые растут рядом с детской площадкой.

Как пояснили нашей редакции в МКУ «ЖКХ» города Конаково, состояние детской площадки оценивается как технически безопасное, замена конструкций на этот год не предусмотрена.

Что касается состояния растущих рядом с площадкой деревьев, по адресу улица Васильковского дом № 3 уже выехали специалисты, все деревья, так или иначе представляющие угрозу здоровью или жизни жителей, будут устранены.