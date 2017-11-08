ПО КАРТЕ РАЙОНА

Городня

Книжные путешествия



Не удивляйтесь, но именно библиотека превращает летние каникулы в увлекательное путешествие, во время которого юные читатели в веселой, игровой форме встречаются с книгой!

На протяжении многих лет наша библиотека работает в тесном контакте с Городенской средней школой. Весь июнь в библиотеке не смолкали звонкие детские голоса. Ребята не только приходили за книгами, но и принимали активное участие в разнообразных мероприятиях, подготовленных нашей библиотекой. Для воспитанников лагеря с дневным пребыванием были организованы литературные игры, видео-путешествия, викторины, сочетающие в себе полезную информацию с игровыми формами.

Программу летних мероприятий открыл литературный праздник к Пушкинскому дню России «Как вечно пушкинское слово». Вступительная беседа «И богатства пушкинского слога не забыты будут на Руси» напомнила юным читателям о значении творчества поэта для русского народа. Затем ребята участвовали в разнообразных турах игры. В первом туре «Солнце русской поэзии» вспоминали основные даты жизни поэта. Второй тур «Минута – и стихи свободно потекут…» показал, насколько хорошо дети знают стихи Пушкина. В третьем туре «Что за прелесть эти сказки» ребята решали головоломки по сказкам. Лучшим знатоком-пушкинистом по итогам игры стала команда «Царь Салтан». А участники театральной студии «Апельсиновый микс» (руководитель И.В.Богданова) к этому дню подготовили и показали спектакль по произведениям Пушкина.

В честь Дня России была проведена игра-путешествие «Я люблю тебя, Россия!». Насколько хорошо школьники знакомы с историей, традициями своей Родины, показали викторины и конкурсы, в которых ребята активно участвовали. Накануне Дня памяти и скорби библиотекари провели для ребят пришкольного лагеря беседу с показом видеоряда о животных - героях Великой Отечественной войны. Затем ребятам было предложено нарисовать наиболее запомнившихся животных, которые наравне с воинами приближали Великую Победу.

Насыщенная летняя программа включала и экологические игры. 27 июня библиотека провела игру-путешествие «Экологический калейдоскоп». В игре участвовали 2 команды «Божьи коровки» и «Зеленые кузнечики». Первая остановка в этом путешествии была посвящена народным приметам предстоящей погоды «Природные барометры». Команда «Божьи коровки» заработала 2 балла. Вторая остановка «Бабушка-загадушка» (загадки-обманки про природу). Опять победили «Божьи коровки» со счетом 13:11. Затем ребята остановились в «Лесной аптеке». Обе команды назвали правильно растения, а вот целебные свойства не все определили правильно. Со счетом 7:6 опять вышли вперед «Божьи коровки». С последним заданием «Пословица недаром молвится» обе команды справились на «пять»! В заключение игры дети сделали плакаты-коллажи «Земля – наш общий дом» и «Береги свою планету», которые были вывешены у ЦКиД.

Не обделили вниманием и самых маленьких читателей нашей библиотеки. Для дошколят проведено мероприятие «Сто фантазий Юнны Мориц», посвященное 80-летию поэтессы. Истинная поэзия начинается с парения, с волшебства, а это есть тайна, доступная немногим. Вот Юнне Мориц повезло: она открыла волшебную страну, не выдумала, а открыла. Она населила ее живыми жителями, не сказочными, а живыми. Юнна Мориц открыла новую страну, где царят справедливость, добро, любовь. Читатели узнали, что маленькая Юнна начала сочинять стихи очень рано. Своё первое стихотворение она сочинила в 4 года!

В июле каждую среду в библиотеке ребят ждали «витамины хорошего настроения»: игры, викторины и конкурсы. В канун Дня семьи, любви и верности было проведено мероприятие, посвященное этому замечательному празднику. Дети и взрослые из презентации «Под покровом Петра и Февронии» узнали об истории возникновения этого праздника, посмотрели чудесный мультфильм «Сказание о Петре и Февронии Муромских», затем для ребят был преподан мастер-класс «Открытка-ромашка». Как известно, символом праздника является ромашка, ведь этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви. Ребята сделали открытки в подарок своим близким. Закончилось мероприятие праздничным чаепитием.

Эколого-познавательный час «Они - как корабли на море» был посвящен Всемирному дню китов и дельфинов, который отмечается ежегодно 23 июля. Из презентации дети узнали об удивительных фактах из жизни этих млекопитающих. Посмотрели мультфильм «В порту». Также для присутствующих был организован мастер-класс «Дельфин» в технике оригами. И ребята постарше сделали замечательных дельфинчиков в этой технике, а малыши раскрасили и вырезали из бумаги этих животных. Дети поняли важность и значимость морских обитателей и задумались над тем, как можно уберечь и сохранить этих уникальных животных.

Для продвижения книги и чтения среди детей проведен ряд мероприятий, посвященных книгам-юбилярам. Да-да! И у книг бывают дни рождения! Неподдельный интерес вызвала игровая программа «В гостях у домового». В этом году замечательной и ещё совсем молодой книге «Домовёнок Кузя» Т.И.Александровой исполняется 45 лет. Кто же такой домовой? Зачем он нужен? Есть ли у него родственники? Об этом присутствующие узнали в ходе программы. Для детей были проведены игры: «Дом для Кузи», «Каша для Кузи», «Черный ящик». Ребята ответили на вопросы викторины «Вопросы от Кузи».

А книге В.В.Медведева «Баранкин, будь человеком!» исполняется 55 лет. Этому событию посвящено «зоологическое путешествие» по следам главных героев Баранкина и Малинина. 2 августа ребята отправились в литературное путешествие «По весёлым рассказам Николая Носова». Книги Носова знают и любят все дети. Книги эти веселые и жизнерадостные, но вместе с тем они заставляют задуматься. Герои произведений Н.Носова – это фантазеры, мечтатели, которые часто попадают в комичные ситуации, но совершают смелые и неожиданные поступки. 70 лет назад, в 1947 году, вышел в свет сборник «Веселые рассказы». А в 1957 году – один из самых любимых рассказов всей детворы «Фантазеры». И в этом году «Фантазерам» исполняется 60 лет! Две команды «Фантазеры» и «Затейники» отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, называли профессии коротышек, составляли из «мозаики» слов названия рассказов Н.Носова.

Лето продолжается. И пусть погода не всегда нас балует, библиотеке можно провести время весело и с пользой! Здесь можно найти себе новых друзей и занятия по душе. Разнообразные мероприятия ожидают ребят и в августе.

Ольга СМИРНОВА, директор МБУ «Городенская СЦБС».



Старое Мелково

Медаль за любовь



Супругам Петровым почетную награду – медаль «За любовь и верность» глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский вручил на праздновании Дня деревни, совпавшем нынче с Всероссийским днем семьи, любви и верности. Это совпадение можно назвать символичным, ведь Петровых хорошо знают в деревне Старое Мелково как дружную пару с крепкими семейными традициями.

Надежда Петровна с Александром Борисовичем живут в браке уже 42 года, живут душа в душу. В 1975 году они поженились и приехали жить в Старое Мелково, где проработали на звероводстве порядка 40 лет. Надежда Петровна – почетный зверовод, неоднократно награждалась грамотами за перевыполнение плана, Александр Борисович до пенсии работал электриком в электрокарном цехе. Надежда Петровна является членом партии «Единая Россия», член женского совета, член совета ветеранов сельского поселения. Также она пишет стихи и является лауреатом областного творческого конкурса «Как живешь, почтенный человек».

У супругов Петровых две дочери, Анна и Татьяна, которых они воспитали достойными гражданами, а сейчас участвуют в воспитании внуков Ильи и Анастасии.

Их семья стала настоящей династией звероводов. Дочери Надежды Петровны и Александра Борисовича также работают в ОАО «Зверохозяйство Мелковское». И внук Илья по окончании службы в армии начинал свою трудовую деятельность в звероводстве, поступил на обучение в академию им. Скрябина. Зять Николай работал в звероводстве.

Трудолюбивые супруги возделывают сад и огород, где они проводят все свое свободное время и собирают большой урожай. По выходным и праздникам они собираются всей семьей и пекут пироги - такая вот дружная семья, обычные люди, с отзывчивой душой, любящие свою работу, людей и Родину.



ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!

В эти выходные сразу два поселения

Конаковского района отмечают свои праздники.

ДЕНЬ ПОСЕЛКА РАДЧЕНКО

Юбилей - 90 лет

Программа праздника

Пятница 11 августа

11.00. Детская игра «НАЙДИ КЛАД!» (ДК поселка)

11.00. Возложение цветов к памятнику И. И. Радченко.

17.30. «По страницам нашей истории». Вечер, посвященный 90-летию поселка. (Дом культуры)

Суббота 12 августа

С 10.30. Детская велогонка (Школьная аллея)

С 11.00. Развлечения для детей: батуты, игры, катание на лошадке (стадион поселка). Шашлыки, выпечка, прохладительные напитки (площадка перед стадионом)

11.00 - 13.00. Работа школьного музея

12.00. – 13.30. Выставка рисунка детской изостудии (площадка у магазина «Все для дома»)

14.00 – l6.00. Официальная часть. Награждения. Большой праздничный концерт с участием хореографического коллектива «Приглашение к танцу» и гостей - солистов. (Дом Культуры).

18.00 - 19.30. Уличный концерт. Принимает участие «Гр. ЛЮБА и Ко» (площадка у ДК)

20.00 – 23.00. Дискотека «Под звездами». Живая музыка от группы «Агат» из поселка Новозавидовского. (площадка у ДК)

23.00. Фейерверк

Воскресенье 13 августа.

11.00. Футбольный матч (стадион поселка)

11.30. Соревнование по стрельбе для участников старше 10 лет. (школьные мастерские. Вход с улицы.)

МЫ ЖДЕМ ВАС!



ДЕНЬ ПОСЕЛКА ИЗОПЛИТ

СУББОТА, 12 АВГУСТА

Начало торжественного награждения

и праздничного концерта в 12 часов.

Редкино

НАШЕ СПОРТИВНОЕ ЛЕТО

В школе № 3 поселка Редкино первые летние месяцы прошли не только под знаком летнего оздоровительного лагеря, ЕГЭ и выпускных вечеров.

Лето – это время спорта и здорового образа жизни. Значимым событием для всего поселка Редкино стало проведение на универсальной спортивной площадке школы муниципального этапа Всероссийских соревнований по уличному баскетболу («три на три») «Оранжевый мяч» в Конаковском районе.

Данное мероприятие состоялось в поселке по совместной инициативе руководства школы и отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района. Значительную помощь в проведении соревнований оказал глава администрации п. Редкино Сергей Орлов. Также силами работников ОАО «ЖКХ Редкино» (директор Павел Березин) была приведена в порядок спортплощадка: восстановлено покрытие и покрашены баскетбольные щиты. В итоге, при поддержке погожего дня, турнир прошел в трех возрастных категориях и превратился в настоящий праздник баскетбола, хорошего настроения и здорового образа жизни. В каждой категории выступили от трех до пяти команд, в упорной борьбе победы одержали более опытные команды г. Конаково. Этим же летом ученики нашей школы открыли для себя новое спортивное направление – туризм.

В конце учебного года под руководством учителя физкультуры Екатерины Корченко была сформирована школьная команда «Красный следопыт», которая впервые приняла участие в районном туристическом слете учащихся и молодежи в селе Юрьево-Девичье.

Практически не имея опыта в спортивном туризме, ребята смогли достойно представить поселок и школу, завоевав первое место в конкурсе «Разрешите представиться», третье – в конкурсе «Туристический быт» и четвертое – в конкурсе «Горный туризм». У «красных следопытов» большие планы по развитию секции туризма в следующем учебном году и по завоеванию новых призовых мест.

Игорь Корченко,

директор МБОУ СОШ № 3

п. Редкино