Пенсионный фонд информирует

Как не потерять инвестиционный доход

пенсионных накоплений?

Выбор варианта пенсионного обеспечения связан с выбором страховщика - организации, которой гражданин доверяет в управление свои пенсионные накопления и которая при наступлении права на пенсию будет их выплачивать. О правилах сохранения пенсионных накоплений рассказывает начальник управляющего ПФР в Конаковском районе Тверской области Анатолий ПОГРЕБНОЙ.



- Как часто можно подавать заявление о смене страховщика?

- Смена страховщика по обязательному пенсионному страхованию – это перевод пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, из одного негосударственного пенсионного фонда в другой или из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации. Чтобы при смене страховщика избежать потери инвестиционного дохода или убытков от инвестирования пенсионных накоплений, нужно подавать заявление о переходе к новому страховщику не чаще одного раза в пять лет. Переход к новому страховщику раньше этого срока влечет за собой уменьшение суммы пенсионных накоплений. Необходимо помнить, что перевод средств в негосударственный пенсионный фонд – это право, а не обязанность!

Хочу обратить внимание на то, что в качестве агентов негосударственных пенсионных фондов могут выступать сотрудники кредитных организаций, страховых или кадровых агентств, салонов мобильной связи. Поэтому при открытии счета, оформлении кредитного договора или договора страхования, покупке мобильного телефона или поиске работы необходимо внимательно прочитывать все подписываемые документы.

- В последнее время на телефон «горячей линии» Управления ПФР в Конаковском районе поступают звонки от жителей района, которые перевели свои средства на финансирование накопительной пенсии в негосударственный пенсионный фонд, а сейчас хотят вернуть их в ПФР. Куда обращаться гражданам?

- Для перевода средств пенсионных накоплений из НПФ в ПФР нужно лично обратиться в любой территориальный орган ПФР вне зависимости от места жительства до 31 декабря 2017 года. При себе иметь паспорт и страховое свидетельство. Контакты всех управлений ПФР по Тверской области http://www.pfrf.ru/branches/tver/contacts/ размещены на официальном сайте ПФР.

Специалисты управления проконсультируют граждан об их правах при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений на финансирование накопительной пенсии и помогут составить заявление.