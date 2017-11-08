Чудо-ягода – арбуз

Как выбрать арбуз: на рынке и в магазине

Манящее слово базар, с многоликими ассоциациями и особым микроклиматом, и строгое слово супермаркет, предполагающее процедурный порядок и продуманную выкладку товара. Куда бы мы ни пошли за покупками, нам необходимо освоить умение выбирать среди множества предложений, и сегодня мы расскажем, как выбрать арбуз.

Как же выбрать хороший арбуз по внешнему виду? – животрепещущий вопрос сезона. При ответе на него систематизация знаний и опровержение мифов предоставит нам несколько ценных универсальных советов.

Приступаем к описанию, вооружившись двумя желанными характеристиками – сладкий спелый арбуз + без избытка нитратов.

Существует немало примет, которые наиболее часто циркулируют в народной молве как признаки спелого сладкого арбуза: жёлтое пятно на боку, глухой звук при постукивании, сухой хвостик, не слишком большой размер.

Давайте разберёмся с перечисленными и менее популярными признаками по порядку.

ВАЖНО!

Даже незаметное на вкус прокисание мякоти – это избыток болезнетворных бактерий и токсических веществ. Поэтому – СРАЗУ ПРИНЮХИВАЙТЕСЬ к срезу! При разрезании свежий зрелый арбуз должен пахнуть свежескошенной травой.

Второй признак перезрелого арбуза – матовая, как будто маслянистая, кожура. Это ещё на прилавке заметно отличает его от хороших зрелых арбузов, у которых кожура гладкая и блестящая.



Жёлтое пятно на боку

Это чёткое свидетельство того, что арбуз дозрел. Его размер должен быть в пределах 5-10 см в диаметре. У пятна может быть даже оранжевый оттенок!

А вот белое пятно, наоборот, отражает недозрелость арбуза. Слишком большое пятно указывает на долгое вызревание в недостаточно тёплых условиях. Это делает арбуз менее сладким и недозрелым. Поэтому пятно размером больше ладони должно однозначно вас насторожить.

Удобно то, что данный признак одинаков для всех сортов, так как возникает из-за соприкосновении арбуза с землёй на грядке.

Контраст полосок на кожуре

Для полосатых сортов, вне зависимости от интенсивности цвета, именно яркий контраст полосок указывает на то, что перед нами хороший спелый арбуз.

Твердость кожуры спелого арбуза

При полном созревании ягоды, её практически невозможно проткнуть ногтём.



ВАЖНО!

Если вам уже попался НЕДОЗРЕЛЫЙ АРБУЗ, не пытайтесь отложить для дозревания.Это невозможно ни при каких условиях. Лучше используйте недозрелый арбуз в кулинарии — в рецептах солёных и маринованных заготовок. Если, конечно,у этой не самой удачной покупке нет признаков избытка нитратов.

Гладкая и блестящая кожура

Обычно это признак спелости арбуза. Однако не стоит забывать о хитростях торговцев, которые постоянно натирают арбузы. Поэтому выбирайте плод из глубины выкладки.

Глухой звук при простукивании

Увы, но этот признак не является универсальным указанием, как выбрать зрелый арбуз.

Потому что такой звук формируется и при постукивании перезрелых арбузов. А употребление перезрелого арбуза может нанести серьёзный урон здоровью из-за прокисания красной мякоти.

Сухой хвостик

Досадно, но и этот популярный в народе признак — всего лишь указывает на то, что арбуз сорвали более 3 дней назад.

Не слишком большой размер

И снова не идеальный указатель, как выбрать спелый арбуз.

Хотя мысль народа кажется логичной: большой размер может служить признаком нитратной подкормки.

Однако есть такие сорта арбузов, которые сами по себе созревают до крупного размера и в норме весят до 17 кг!

Как выбрать арбуз на рынке

При выборе места покупки продуктов во главу угла следует поставить трезвый разум, чтобы взвесить преимущества и угрозы и выбрать хороший спелый арбуз.

Конечно, так удобно покупать дары лета неподалёку – на стихийном базарчике рядом с перекрёстком. Однако, если уж вы фанат рыночной торговли, то гораздо разумнее выбрать арбузы на солидном рынке с правильно организованными местами продажи.

Неуязвимость для грязи извне – обманчивая иллюзия, которая возникает у нас при взгляде на толстошкурый арбуз. На самом деле АРБУЗ – КАК ГУБКА!

Через повреждённую кожуру в него проникает всё! Особенно быстро это происходит при разрезах и проколах ножом. Грязь, бактерии, тяжёлые металлы и токсины окружающей среды. Чем дольше такой арбуз не продан, тем опаснее он для невнимательного покупателя. Чтобы не пополнить число невезучих, давайте запомним признаки добросовестной торговой точки, где правильно выбрать спелый арбуз:

- специально отведённое место продаж (арбузы и дыни);

- обязательно под навесом, защищающим от солнца и дождя;

- категорически вдалеке от проезжей части;

- 20 см – минимальная высота, на которую должен быть приподнят над землёй поддон для хранения;

Как выбрать арбуз в магазине

Супермаркет — самое понятное место закупок продовольствия для многих «детей асфальта», выросших в городе в эпоху активного развития магазинной торговли.

В пользу выбора арбуза в магазине есть несколько стабильных причин:

- арбузы постоянно хранятся под крышей;

- арбузы пребывают вдали от проезжей части;

-поддоны для хранения имеют нужную высоту для защиты от царапин, повреждений и проникновения вредных веществ;

- арбузы закупаются оптом у крупных проверенных поставщиков.

Однако есть и свои минусы. Общее впечатление аккуратности от торговли в супермаркете часто подталкивает нас выбрать не целый арбуз, а скибку или половину, которые аккуратно затянуты пищевой плёнкой.

Наш совет: раз и навсегда откажитесь от покупок разрезанного арбуза!

- неизвестная причина деления целого арбуза;

- грязь с бактериями, активно проникающая с кожуры арбуза;

- недостаточная гигиена рук и инструментов в ходе разделывания;

- укрывание среза плёнкой, что создаёт парниковый эффект для ускоренного размножения бактерий.

Всё это должно отвратить вас от выбора разрезанного арбуза, даже если его сочная мякоть нравится вам по виду. Лучше выбрать хороший арбуз поменьше, может быть, другого сорта, но ни в коем случае не половинки крупных плодов.

В остальном признаки правильного выбора спелого сладкого арбуза в магазине такие же, как и на рынке.

Как правильно выбрать арбуз без нитратов

Предельно допустимая концентрация нитратов в арбузе: 60 мг на 1 кг ягоды.

Обращаем внимание на следующие признаки избытка нитратов:

ГРУБЫЕ ЖЁЛТЫЕ ВОЛОКНА В МЯКОТИ, которые идут сквозь мякоть к кожуре – достоверный признак избытка нитратов.

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ЦВЕТ МЯКОТИ (то светлее, то темнее, особенно с нарастанием интенсивности цвета от кожуры к центру) – очередной признак избытка нитратов.

ТРЕЩИНЫ В МЯКОТИ НА РАЗРЕЗЕ ПОПОЛАМ: когда на срединном разрезе в красной мякоти есть трещины, то, скорее всего, в ягоде много нитратов. Их добавляли для ускорения созревания, в итоге арбуз начал резко и бурно расти, от чего мякоть потрескалась.

СЛИШКОМ ГЛАДКАЯ МЯКОТЬ может быть и признаком нитратов, и точным указанием на отсутствие достаточной сладости. Сладкий сахарный арбуз имеет красную мякоть с заметной структурой — выраженные сахаринки и «сахарные островки» на срезе.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ КОСТОЧКИ, когда в одном арбузе есть полностью тёмные и светлые косточки.