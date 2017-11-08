Библиотекарь рекомендует

Элиф Шафак. «Честь»



Элиф Шафак в России мало известна, на русский язык переведены всего лишь две её книги. В книге «Честь» Элиф рассказывает о жизни курдов и их понимании чести.

Слово «честь» - имеет один и тот же смысл, но защищают эту честь в разных странах по-разному. Турция – это страна со своими нравами и обычаями, и если позор для семьи должен быть смыт кровью - там норма, то для Европы такой подход неприемлем.

В книге повествуется о нелегкой жизни народа, который строго делится на мужчин и женщин. Мальчикам отдаются лучшие куски, лучшее место за столом, дается образование. У девочек же две дороги – либо выходить замуж и рожать, либо быть деревенскими повитухами.

В небогатой курдской семье рождаются близнецы - Достаточно Красивая (Джамиля) и Розовая Судьба (Пимби). Семья очень большая, вся состоит из девочек, так случилось, что близнецы – это последние дети, их мать умирает после родов, так и не дождавшись долгожданного сына. Вся тяжесть в их воспитании ложится на плечи отца и старшей дочери. Сестры получают образование, что не характерно для курдских женщин, и оказываются по разные стороны жизни. Одна хочет посмотреть весь мир, другая - стать врачом. Но жизнь распоряжается по-своему. Джамиля остается в родной деревне, став лучшей повитухой, а Пимби выходит замуж и переезжает в Лондон.

У Пимби есть все: муж, трое детей, которые учатся в хорошей школе, жилье, работа - и ей кажется, что она счастлива. Но так случается, что муж уходит от нее к другой женщине, оставив с тремя детьми и кучей долгов. Старший сын, быстро повзрослев, становится во главе семьи. Спустя продолжительное время у Пимби появляется мужчина, и она чувствует, что снова счастлива. Но её сын решает восстановить честь семьи, соблюсти традиции, ведь для женщин Востока нет большого позора, чем внебрачная связь, это оставляет пятно на чести всей семьи, смыть которое может только кровь…

Восток и Запад, как же мы не похожи друг на друга, какие же мы разные. Простить и понять – это очень трудно. Прочтите эту потрясающую книгу, и вы надолго потеряете покой, пока не поставите все точки над «и»!

Надежда ВАСИНА, заведующая отделом обслуживания взрослых МБУ «Конаковская МЦБ».