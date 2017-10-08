Тверская область вошла в ТОП-10 регионов по исполнению «майских указов» президента в ЖКХ

Тверская область вошла в десятку регионов-лидеров по исполнению «майских указов» президента Владимира Путина в сфере ЖКХ. В рейтинге, составленном информационно-аналитической системой «Медиалогия» по итогам июля, Верхневолжье занимает 8-ю строчку, опередив Московскую и Иркутскую области.

Наведение порядка в ЖКХ стало одной из ключевых тем в повестке губернатора Тверской области Игоря Рудени. Глава региона не раз заявлял, что коммунальный сектор должен управляться муниципальными, а не частными предприятиями. Такой подход, по мнению руководителя области, обеспечит прозрачность финансовых потоков и четкий контроль над процессом модернизации сетей, а также конкретизирует круг лиц, ответственных за качество услуг.

«Игорь Руденя реализует последовательную политику в сфере повышения качества управления в жилищно-коммунальном хозяйстве», – считает председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного Собрания Тверской области Станислав Петрушенко. Депутат отметил, что в 2016 году под контроль Правительства Тверской области и города Твери перешла компания «Тверская генерация», что позволило более качественно подготовиться к прошлому отопительному сезону, в том числе, снизить количество аварийных ситуаций на теплосетях.

«Похожим образом сейчас решается вопрос с повышением качества управления системами водоснабжения и водоотведения в областном центре», – говорит Станислав Петрушенко.

По мнению эксперта, на позиции тверского региона в рейтинге также повлияла активная работа областного правительства по развитию региональной сети Единого расчетного кассового центра (ЕРКЦ). «Внедрение этого механизма позволит обеспечить не только максимальную собираемость платежей, их прозрачность и удобство оплаты услуг ЖКХ для граждан, но и своевременное доведение собранных с населения средств напрямую ресурсоснабжающим организациям», – сказал Станислав Петрушенко.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания. При расчете учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина.

Михаил Бородов.