Игорь Руденя отметил важность совместной работы регионов по сохранению экологии Волги

Работа по сохранению экологии Волги должна вестись совместными усилиями регионов. Это общая задача, обозначенная на профильном совещании, прошедшем 8 августа в Волгограде под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Губернатор Тверской области Игорь Руденя, который принял участие в работе, поддерживает такое взаимодействие.

«Правильная экологическая обстановка, корректное использование водных и биологических ресурсов является показателем культуры развития общества всех субъектов Российской Федерации», — подчеркнул Игорь Руденя, комментируя итоги совещания волгоградским СМИ.

По мнению Игоря Рудени, Волгоградская область является значимым регионом в обеспечении экологической безопасности Волги: здесь находятся важные гидротехнические сооружения, проходят большие объёмы водных биоресурсов.

Игорь Руденя прокомментировал журналистам предложения по сохранению экологии Волги, борьбе с браконьерством, совершенствованию системы рыбоохраны, которые внёс на сегодняшнем совещании.

В частности, одна из ключевых инициатив региона, поддержанных премьер-министром Дмитрием Медведевым - создание электронной карты водопользователей Волги. Это позволит оперативно получать информацию об объемах и качестве сбросов в данной сфере, осуществлять мониторинг ситуации.

Вторая инициатива направлена на усиление системы рыбоохраны, которая сегодня относится к полномочиям федерального центра. Глава Тверской области считает, что участие субъектов РФ в этой работе позволит развернуть масштабную работу по борьбе с браконьерством.

Среди других предложений Тверской области – увеличение штрафов для водопользователей, нарушающих законодательство в сфере добычи водных биологических ресурсов, наделение субъектов РФ полномочиями по распоряжению инертными материалами, добываемыми из русла реки.

Пресс-служба Правительства Тверской области.