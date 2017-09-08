В Осташкове Тверской области пройдет III межрегиональный гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник»

13 августа в Набережном саду Осташкова Тверской области будет проходить III межрегиональный гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник». Все желающие смогут продегустировать блюда русской кухни, а также поучаствовать в их приготовлении.

«Национальная кухня – важнейшая часть национальной культуры. Для возрождения и сохранения этих традиций фестиваль «Селигерский рыбник» имеет огромное значение. Туризм становится одним из драйверов развития Тверской области. В этой работе гастрономический туризм должен занимать достойное место», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году глава региона лично посетил фестиваль, пообщался с его гостями и участниками. В этом году организаторы подготовили немало сюрпризов.

На фестивале состоятся мастер-классы от известных поваров. Среди звездных гостей праздника - бренд-шеф, историк и практик традиционной русской кухни, автор кулинарных книг Максим Сырников, популярный гастрономический блогер, ведущий рубрики программы «Фазенда» на Первом канале и программы «Огненная Еда» на канале Кухня ТВ Влад Пискунов, члены гильдии шеф-поваров России, участники многих кулинарных и телевизионных шоу Антон Прокофьев и Сергей Сотников, исследователь русской кухни, литературовед Максим Марусенков. Также фестиваль посетит издатель журнала «Русский репортер», ресторанный критик Дмитрий Михайлин.

Одним из главных событий фестиваля станет конкурс рыбных пирогов, приготовленных по традиционным рецептам. К участию приглашаются как профессиональные повара, так и кулинары-любители. Победителей определит жюри, также будет назван обладатель приза зрительских симпатий.

Дополнительно в рамках фестиваля будут организованы рыбный базар, угощение селигерской ухой, ярмарка и дегустация фермерской продукции, традиционные местные игры «Селигерские рюхи», выступления народных коллективов и самодеятельности.

Фестиваль «Селигерский рыбник» с каждым годом привлекает все большее количество гостей и участников, что имеет большое значение для развития внутреннего туризма и подъема экономики региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.