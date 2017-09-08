С начала года в Тверской области проведено более 1350 продовольственных ярмарок

Свыше 1350 продовольственных ярмарок прошли с начала года в 23 муниципальных образованиях Тверской области. Развитие малоформатной, мобильной торговли Губернатор Игорь Руденя считает одним из эффективных механизмов по обеспечению граждан товарами по доступным ценам, а также расширению рынка сбыта сельхозпродукции.

«Наша главная цель – обеспечить продовольственную безопасность и улучшить жизнь селян. Большое значение в решении этих задач имеет организация продовольственных ярмарок, развитие кооперации, создание эффективных коммерческих связей между производителями Тверской области и других регионов России», — обозначил Игорь Руденя.

Ярмарки были организованы в Твери, Андреапольском, Бежецком, Весьегонском, Жарковском, Кашинском, Кесовогорском, Кимрском, Кувшиновском, Лесном, Молоковском, Нелидовском, Оленинском, Осташковском, Рамешковском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, Спировском, Торжокском, Торопецком, Удомельском, Фировском районах.

Как правило, на ярмарках представлены мясо и мясные полуфабрикаты, рыба, молоко и молочные продукты, мёд, овощи и другие продовольственные товары от производителей Верхневолжья.

На прошлой неделе в муниципалитетах региона проведено 44 продовольственные ярмарки, три из них — в областном центре. Свои товары представили 27 производителей АПК из 10 районов.

На территории Тверской области продолжается оперативный мониторинг цен на отдельные продукты в торговых сетях и на розничных рынках. Согласно данным Тверьстата, на прошедшей неделе зафиксировано снижение цен на капусту, лук репчатый, картофель, пшено, гречневую крупу, рис, куриные яйца, ряж мясных полуфабрикатов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.